Крупные бизнесмены РФ перевели в бюджет безвозмездные взносы в 130 раз больше годового прогноза. Поводом стала закрытая встреча с Путиным, на которой тот потребовал от бизнеса помочь финансировать войну против Украины.

Крупные российские бизнесмены перечислили в федеральный бюджет безвозмездные платежи на сумму 220 млрд рублей - это почти в 130 раз превышает годовой прогноз поступлений от такого вида доходов в 1,7 млрд рублей, сообщило в понедельник, 1 июняя, издание "Эксперт" со ссылкой на данные правительственного портала "Электронный бюджет".

Как отмечает издание, поводом для "добровольных взносов" стала закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с олигархами 26 марта, на которой тот сообщил о намерении продолжать войну против Украины и потребовал от бизнеса помощи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что один из участников - по данным издания "Эксперт", это Сулейман Керимов - предложил выделить "очень крупную сумму". По информации Telegram-канала Mash, к инициативе также присоединились Олег Дерипаска и Владимир Потанин.

Бюджет трещит по швам

За январь-апрель 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 5,877 трлн рублей - в 1,6 раза больше годового плана в 3,786 трлн. Институт Гайдара прогнозирует, что по итогам года дефицит может вдвое превысить запланированный уровень, а немецкая разведслужба BND ранее заявляла, что фактический дефицит за 2025 год составил 8,01 трлн рублей вместо официальных 5,65 трлн.

На "национальную оборону" в 2026 году заложено 12,9 трлн рублей - 29,3% всех расходов, что больше годовых бюджетов 62 регионов России. Вместе с расходами на весь силовой блок сумма достигает 17 трлн рублей.

Экономика на пределе

Высокопоставленные чиновники министерства финансов и Центрального банка предупредили Путина, что расходы на войну движутся к неприемлемому уровню, а экономика впервые с 2023 года начала сокращаться, сообщает Bloomberg. Они предлагали урезать оборонные расходы, однако Путин поддержал министерство обороны, поручив сокращать любые статьи, кроме военных.

В мае правительство снизило прогноз роста ВВП до 0,4%. Экономист Дмитрий Полевой оценивает недобор ненефтегазовых доходов в 2026 году в 300-700 млрд рублей, а в 2027-м - до 1,8 трлн. "Российская экономика вошла в зону смерти", - констатировал научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre Александра Прокопенко.

Ожидаемые к концу года 300 млрд рублей "донатов" от олигархов смогут закрыть лишь 10-15% незапланированного дефицита, оценивает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа Эмиль Аблаев. Для бизнеса же неформальные поборы создают риск правовой неопределенности - размер взносов остается личным делом каждого и никакими точными договоренностями не закреплен. "Этот заплатил одну сумму, другой - побольше", - пояснил источник "Эксперта" в одном из деловых объединений.