США могут разместить ядерное оружие ближе к России: интерес проявляют Польша и страны Балтии 1 94

В мире
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: США могут разместить ядерное оружие ближе к России: интерес проявляют Польша и страны Балтии

Вашингтон рассматривает возможность расширения программы ядерного сдерживания в Европе. По данным СМИ, США обсуждают размещение ядерного оружия и самолетов двойного назначения в дополнительных странах НАТО, включая Польшу и государства Балтии, которые находятся в непосредственной близости от российских границ, сообщает FT.

Власти США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных странах Европы, входящих в НАТО. Это позволит разворачивать самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои собственные источники.

Страны на восточном фланге НАТО - в том числе Польша и ряд прибалтийских государств - выражают интерес к размещению американских самолетов двойного назначения (DCA), способных наносить ядерные удары, сообщает DW.

По данным издания, польские официальные лица публично заявляли о желании принять ядерное оружие: бывший президент страны Анджей Дуда призывал распространить инициативу DCA на польскую территорию, а в этом году Варшава присоединилась к французской инициативе по изучению возможности временного размещения части ядерного потенциала Франции в союзных европейских странах.

По информации издания FT, американские чиновники обсуждают развертывание ядерного оружия не только в шести странах Европы, где уже находятся бомбардировщики-носители, но и в других европейских государствах. Такой шаг потенциально откроет возможность большему числу стран принимать у себя американские самолеты двойного назначения.

Автор - Светлана Тихомирова
