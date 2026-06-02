38-летний актер Милош Бикович поделился редкими кадрами семейного отдыха в Китае. Вместе с супругой Иваной Малич и двухлетним сыном Василием артист проводит время в Шанхае, откуда опубликовал серию трогательных снимков в социальных сетях.

38-летний Бикович и 28-летняя сербская модель Ивана Малич предпочитают не афишировать свои отношения. Известно, что пара тайно поженилась в начале 2024 года. В том же году у супругов родился сын Василий.

До знакомства с Иваной Малич актер встречался с моделями Барбарой Таталович и Сашей Лусс. Также в СМИ активно обсуждался его роман с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой он снимался в популярных фильмах «Лёд» и «Холоп 2».

Несмотря на повышенное внимание к своей персоне, Бикович старается сохранять баланс между публичной и личной жизнью. Поэтому новые фотографии с женой и сыном стали приятным сюрпризом для его подписчиков.

Судя по опубликованным снимкам, семья Милоша Биковича наслаждается путешествием по Китаю и проводит время вместе вдали от съемочных площадок. Поклонники актера отметили, что такие редкие семейные кадры позволяют увидеть его совсем с другой, более личной стороны.