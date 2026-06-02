Глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью Латвийскому ТВ призвал жителей страны быть реалистами, не жить в сказочных мечтах и понять, что инциденты с дронами были и будут, стопроцентная безопасность в нынешних условиях невозможна.

"Каждый должен продумать, что ему делать, обговорить с семьей. Это и сумка (имеется в виду сумка на 72 часа в случае ЧП), и защита от дронов - принцип двух стен", - сказал эксперт.