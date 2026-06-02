Общественный транспорт в Латвии становится более доступным для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров и родителей с детскими колясками. Однако многие проблемы остаются нерешёнными — от покупки билетов до получения информации и адаптации инфраструктуры.

Доступность общественного транспорта в Латвии постепенно улучшается, однако для создания по-настоящему удобной среды для людей с нарушениями двигательных функций, зрения, слуха и другими особыми потребностями предстоит ещё немало работы, пишет Diena.

Для координации решений в этой сфере в конце 2023 года при Министерстве сообщения был создан Консультативный совет по равенству мобильности и доступности. Как сообщила на заседании подкомиссии Сейма по снижению неравенства директор департамента мобильности и межотраслевого планирования министерства Гинта Вейпа-Копылова, совет занимается вопросами, связанными как с инфраструктурой, так и с доступностью информации для пассажиров.

В центре внимания находятся способы получения информации незрячими и слабослышащими людьми, покупка билетов и получение льгот на проезд, возможность заказа помощи и ассистентов, а также соответствие транспортных средств и объектов инфраструктуры потребностям людей с инвалидностью.

Одной из проблем остаётся использование электронных удостоверений личности для получения льгот на проезд. Для части людей с психическими нарушениями такие решения оказываются слишком сложными в повседневном использовании. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты, включая цифровой кошелёк и новую версию приложения Mobilly, которое сможет выполнять функции идентификации личности.

Заметные изменения произошли и на железной дороге. В электрифицированной зоне все рейсы теперь обслуживаются новыми низкопольными электропоездами, что значительно облегчает поездки людям с ограниченной мобильностью, пожилым пассажирам и семьям с детскими колясками.

Также сокращено время подачи заявки на использование мобильного подъёмника для посадки в поезд — с 36 до 24 часов. Такие подъёмники доступны уже на 20 железнодорожных станциях по всей стране.

Важную роль в повышении доступности играет программа «Stacija 2.0», которая позволяет самоуправлениям создавать современные пункты мобильности возле железнодорожных станций. В рамках программы благоустраиваются подъездные дороги, строятся парковки для автомобилей и велосипедов, а также улучшается связь между различными видами общественного транспорта.

На реализацию программы выделено 64 миллиона евро из фондов Европейского союза. В первом этапе финансирование получили девять проектов — восемь в Риге и один в Цесисе.

Как рассказал руководитель отдела внутренней коммуникации «Latvijas dzelzceļš» Томс Калнитис, совместно с обществом инвалидов и их друзей «Apeirons» разработаны принципы универсального дизайна железнодорожной инфраструктуры.

Они предусматривают строительство высоких пассажирских платформ, установку пандусов и поручней, а также создание более просторных навесов, защищающих пассажиров от дождя и ветра.

Несмотря на достигнутый прогресс, специалисты признают, что доступность транспорта остаётся комплексной задачей. Помимо адаптации вокзалов и транспортных средств необходимо обеспечить понятную информацию, удобные цифровые сервисы и возможность самостоятельного передвижения для всех категорий пассажиров независимо от состояния здоровья.