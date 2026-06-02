После нашумевшего появления медведя в Екабпилсе сообщения о хищнике начали поступать и из Айзкраукльского края. Жителей призывают не преследовать животное и немедленно сообщать о его появлении ответственным службам.

Медведь, который в воскресенье привлёк внимание жителей Екабпилса (о чем писал bb.lv), вероятно, продолжает перемещаться по региону.

Как сообщили в самоуправлении Айзкраукльского края, в последние дни муниципальные и государственные службы получили несколько сообщений о появлении медведя в окрестностях Кокнесе.

По последним данным, животное также видели в районе Стабурагса.

В связи с этим жителей призывают соблюдать осторожность и не пытаться самостоятельно взаимодействовать с животным.

Если медведь замечен поблизости, специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, держаться на безопасном расстоянии и сообщать о его местонахождении полиции или другим ответственным службам. Особенно подчёркивается, что нельзя преследовать животное, приближаться к нему ради фотографий или видеосъёмки, а также пытаться каким-либо образом направлять его движение. Именно подобное поведение, по мнению специалистов, создаёт наибольшие риски.

Что важно знать: медведи крайне редко заходят в населённые пункты с агрессивными намерениями. Чаще всего они оказываются рядом с людьми во время миграции или поиска пищи и стремятся как можно быстрее покинуть такие места.

В Управлении охраны природы напоминают, что само присутствие медведя в городе или посёлке ещё не считается чрезвычайной ситуацией. По словам представителя ведомства Илзе Рейники, отдельные меры вплоть до отстрела могут применяться только в случаях, когда возникает непосредственная угроза жизни или здоровью людей. Однако решение о таких действиях принимает исключительно Управление охраны природы.

Ситуация в Екабпилсе стала показательным примером того, как человеческое любопытство может осложнить работу специалистов. Как отмечает директор департамента охраны природы Гита Строде, многие жители не сообщали о медведе ответственным службам, а вместо этого преследовали его на автомобилях, снимали видео и бежали следом. По её словам, именно такие действия создают дополнительный стресс для животного и повышают вероятность опасного поведения.

Специалисты напоминают, что медведя нельзя сигналами автомобиля, криками или другими способами пытаться выгнать из населённого пункта самостоятельно. Чем меньше беспокойства испытывает животное, тем выше вероятность, что оно самостоятельно вернётся в лес.

Эксперты также предупреждают, что подобные случаи могут происходить всё чаще. Численность медведей в Латвии постепенно растёт, а вместе с этим увеличивается вероятность их появления возле населённых пунктов.

Одной из причин таких визитов нередко становятся доступные источники пищи — пищевые отходы, корм для домашних животных и другие продукты, оставленные людьми. Поэтому специалисты советуют не создавать для диких животных лёгких возможностей для кормления рядом с домами и дачами.

Пока информации о пострадавших людях или причинённом ущербе не поступало. Государственная и муниципальная полиция продолжают следить за ситуацией.