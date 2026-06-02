Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайские электронщики изобрели революционный 2D-чип 0 123

Техно
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Технология Magic-1000 состоит из транзисторов на основе дисульфида молибдена.

Он достиг рекордной плотности интеграции.

Компания Huawei в сотрудничестве с китайскими исследователями разработала первый в мире чип для двумерных параллельных вычислений. В то время как недостатки закона Мура начинают проявляться на переднем крае технологий, китайские ученые ищут улучшенные альтернативы, способные решить проблемы, возникающие при производстве микросхем.

Один из таких подходов — это двумерный параллельный вычислительный чип. Двумерные компоненты, такие как дисульфид молибдена, тонкие и позволяют электронам стабильно перемещаться на протяжении всего процесса, что делает их достаточно прочными, чтобы обойти закон Мура.

Этот 2D-чип называется Mengqi-1000 или Magic 1000. Он достиг рекордной плотности интеграции. Это новое изобретение доказывает, что Китай может совершать крупные разработки без использования американских технологий.

Magic-1000 использует протокол RISC, разработанный для высокоэффективной обработки команд. Кроме того, он интегрирует полный набор основных модулей, таких как декодер инструкций, регистровый файл и АЛУ.

Технология Magic-1000 состоит из транзисторов на основе дисульфида молибдена, расположенных на крошечной площади, с плотностью 9336 транзисторов на квадратный миллиметр — это выше предыдущих рекордов и сопоставимо с показателями кремниевых чипов того же технологического процесса.

Кроме того, он поддерживает параллельный многобитный ввод и вывод данных, работая на частоте 43 кГц. Новый вычислительный чип позволяет избежать задержек, связанных с внешней памятью, благодаря регистровому файлу, применяемому непосредственно к чипсету.

Такие технологии, как многоуровневый метод совместной оптимизации и гибридные подходы, помогли в создании 2D-параллельного чипа. Они обеспечили однородность транзисторов уже на этапе выбора материала. Вместо двухрядной компоновки используется трехрядная, что позволяет сбалансировать запас помехоустойчивости и площадь.

Ранее исследователи из Пекинского университета объявили, что разработанные ими инструменты 3D-проектирования лежат в основе инновационной разработки Huawei в области микросхем – новой архитектуры «логического складывания» (LogicFolding).

Хэ Тинбо (He Tingbo), директор научной группы Huawei и президент ее полупроводникового бизнеса, считает, что новый закон масштабирования Тау задает новое направление для мировой индустрии микросхем и вскоре будет внедрен в чиповые технологии на международном уровне.

×
Читайте нас также:
#технологии #чипирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Илон Маск хочет покрыть орбиту миллионом спутников: в чем главная проблема
Изображение к статье: «Амивантамаб».
Изображение к статье: ИИ обнаружил неожиданные побочные эффекты популярных препаратов для похудения
Изображение к статье: Метеорит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Деми Мур пошла против бывшего зятя: всплыли шокирующие подробности
Люблю!
Изображение к статье: Горючее фактически витает в воздухе.
Бизнес
Изображение к статье: Флаги стран Балтии и НАТО, Кремль и карта региона
В мире
1
Изображение к статье: Трамп вышел из себя: СМИ раскрыли детали жесткого разговора с Нетаньяху
В мире
Изображение к статье: Болезнь, которую годами не замечают: почему синдром поликистозных яичников получил новое название
Люблю!
Изображение к статье: Кадр из фильма «Меня зовут Агнета»
Культура &
Изображение к статье: Деми Мур пошла против бывшего зятя: всплыли шокирующие подробности
Люблю!
Изображение к статье: Горючее фактически витает в воздухе.
Бизнес
Изображение к статье: Флаги стран Балтии и НАТО, Кремль и карта региона
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео