Метеорит над США разрушился на скорости более 120 тысяч км/ч
Метеорит, вызвавший мощный грохот в американском штате Массачусетс 30 мая, вошел в атмосферу Земли со скоростью более 120 тысяч километров в час и взорвался в небе. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По данным специалистов, огненный шар двигался со скоростью около 120,7 тысячи км/ч. Он разрушился на высоте примерно 64 километров над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком штата Нью-Гэмпшир.
В NASA отметили, что энергия, высвободившаяся при разрушении космического объекта, составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Именно этим объясняется громкий хлопок, который услышали жители региона.
Специалисты также подчеркнули, что объект имел естественное происхождение. Речь не идет о космическом мусоре или вышедшем из строя спутнике.
Напомним, ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о мощном грохоте, который был слышен над Бостоном и во многих районах штата Массачусетс. Многие жители приняли звук за взрыв или последствия техногенного происшествия.
Местные жители сообщали в социальных сетях о громких взрывах и толчках, из-за которых в некоторых домах дрожали окна и стены. По данным агентства, обломки метеорита могли упасть в малонаселенных районах, однако информации о пострадавших или разрушениях нет.
По словам ученых, подобные явления происходят регулярно, однако далеко не каждый метеорит производит настолько сильную ударную волну, чтобы ее можно было услышать на большой территории.
