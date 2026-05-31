Ученые из США использовали искусственный интеллект для анализа сотен тысяч сообщений пациентов в интернете и выявили возможные побочные эффекты препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, которые редко упоминаются в официальных инструкциях.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Health.

Исследователи из Пенсильванского университета проанализировали более 400 тысяч публикаций, оставленных 70 тысячами пользователей платформы Reddit за последние пять лет. С помощью больших языковых моделей они изучили личный опыт людей, принимавших популярные препараты для лечения диабета и снижения веса, включая семаглутид и тирзепатид.

Авторы работы отмечают, что клинические испытания лекарств обычно направлены на выявление серьезных и потенциально опасных для жизни осложнений. Однако в повседневной жизни пациенты нередко сталкиваются с менее тяжелыми, но неприятными симптомами, о которых не всегда сообщают врачам.

В то же время на интернет-форумах люди подробно обсуждают любые изменения в самочувствии, что позволяет получить дополнительную информацию о реальном опыте применения препаратов.

Согласно результатам анализа, около 44% пользователей упомянули как минимум один побочный эффект. Большинство жалоб касалось уже известных желудочно-кишечных нарушений. Однако искусственный интеллект выявил и ряд симптомов, которые пока недостаточно представлены в официальных базах данных и инструкциях.

Одной из самых неожиданных находок стали сообщения о нарушениях менструального цикла. Почти 4% пользователей, столкнувшихся с побочными эффектами, жаловались на межменструальные кровотечения, сбои цикла или необычно обильные месячные.

Кроме того, многие участники обсуждений сообщали о постоянном чувстве холода, ознобе или, наоборот, приливах жара. Еще одной распространенной жалобой оказалась хроническая усталость. По данным исследования, этот симптом занял второе место по частоте упоминаний, хотя в официальных отчетах производителей лекарств он встречается значительно реже.

Авторы подчеркивают, что результаты анализа сообщений в социальных сетях не доказывают прямую связь между препаратами и выявленными симптомами. Тем не менее такие данные могут помочь ученым и врачам обратить внимание на возможные побочные эффекты, которые требуют дальнейшего изучения.

Исследователи считают, что использование искусственного интеллекта для анализа больших массивов пользовательских отзывов может стать важным инструментом для более быстрого выявления потенциальных рисков лекарственных препаратов уже после их выхода на рынок.