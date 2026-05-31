Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лукашенко предостерег Армению от судьбы Украины 0 68

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Александр Лукашенко
ФОТО: dreamstime

Правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан Армении в преддверии парламентских выборов "быть очень аккуратными" и "очень серьезно подумать", чтобы "не повторить то, что произошло в Украине".

Правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан Армении "быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине" в преддверии парламентских выборов в их стране. Его слова на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 29 мая приводит Telegram-канал "Пул Первого" в воскресенье, 31 мая.

"В Украине ровно так начиналось", - сказал Лукашенко, повторив тем самым тезис Владимира Путина. На пресс-конференции в Астане тот заявил, что кризис в Украине когда-то начался якобы с попыток Киева вступить в ЕС, к чему теперь стремится и Ереван.

Белорусский правитель предложил гражданам Армении "очень серьезно подумать", прежде чем идти на сближение ЕС в ущерб ЕАЭС: "Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся".

Вице-премьер Армении о выборе между ЕС и ЕАЭС

"Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария", - сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в Астане о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Ранее в тот же день лидеры стран-участниц ЕАЭС в совместном заявлении потребовали от Армении провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС, куда, кроме России и Армении, входят Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Владимир Путин же пригрозил Еревану экономическими последствиями, если та разорвет отношения с ЕАЭС.

×
Читайте нас также:
#выборы #Украина #референдум #Армения #геополитика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Девушка спасается от жары в фонтане
Изображение к статье: Транспортировка ракет "Орешник"
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Самолет-заправщик Stratotanker

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Горы Аляски.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Советский автомобиль ВАЗ-ЛАДА
Наша Латвия
Изображение к статье: Вид на Старую Ригу
Наша Латвия
Изображение к статье: Место убийства администратора
ЧП и криминал
Изображение к статье: NYT: Вице-президента США Джей Ди Венса попросили меньше спорить в соцсетях
В мире
Изображение к статье: Норвежцы начинают и выигрывают.
Спорт
1
Изображение к статье: Горы Аляски.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Советский автомобиль ВАЗ-ЛАДА
Наша Латвия
Изображение к статье: Вид на Старую Ригу
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео