Правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан Армении "быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине" в преддверии парламентских выборов в их стране. Его слова на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане 29 мая приводит Telegram-канал "Пул Первого" в воскресенье, 31 мая.

"В Украине ровно так начиналось", - сказал Лукашенко, повторив тем самым тезис Владимира Путина. На пресс-конференции в Астане тот заявил, что кризис в Украине когда-то начался якобы с попыток Киева вступить в ЕС, к чему теперь стремится и Ереван.

Белорусский правитель предложил гражданам Армении "очень серьезно подумать", прежде чем идти на сближение ЕС в ущерб ЕАЭС: "Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся".

Вице-премьер Армении о выборе между ЕС и ЕАЭС

"Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария", - сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в Астане о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Ранее в тот же день лидеры стран-участниц ЕАЭС в совместном заявлении потребовали от Армении провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС, куда, кроме России и Армении, входят Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Владимир Путин же пригрозил Еревану экономическими последствиями, если та разорвет отношения с ЕАЭС.