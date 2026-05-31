Отметим, что уже сейчас Латвия близка к уровню оборонных расходов на отметке 5% от ВВП — в бюджете на 2026 год на оборону и внутреннюю безопасность предусмотрено около 4,9% ВВП.

Чехия в 2026 году, возможно, не сможет выделить на оборонные нужды 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), как это требуется по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times, которое вышло на ее сайте в воскресенье, 31 мая.

По словам Бабиша, его правительство сделает "все возможное", чтобы выполнить 2-процентную норму. Однако этому может помешать борьба с бюджетным дефицитом, который, по словам премьера, оставил после себя предыдущий кабмин. Бабиш также подтвердил, что Прага по-прежнему привержена новой цели НАТО по выделению 3,5% ВВП на оборону к 2035 году. Однако при этом он выразил мнение, что альянсу следует уделять больше внимания военным возможностям, чем целевым показателям расходов, которые поддаются манипуляциям.

Подписывая закон о бюджете в марте, президент Чехии Петр Павел предупредил, что оборонные расходы не соответствуют растущим угрозам безопасности и обязательствам в рамках НАТО. Министерство финансов страны в марте заявило, что общие расходы на оборону достигнут 2,07% ВВП. Однако Счетная палата уточнила: сюда включены средства на выполнение задач, которые не являются в прямом смысле военными - таких, как строительство дорог - и альянс может не зачесть их в качестве оборонных расходов.

США продолжают требовать от союзников увеличения расходов на оборону Дональд Трамп еще во время первоего своего срока в Белом доме начал требовать от союзников по НАТО повышения их военных расходов. Его вторая администрация продолжает эту линию: так, глава Минобороны США Пит Хегсет 30 мая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пригрозил другим странам альянса последствиями, если они не увеличат свои инвестиции в оборону в достаточной мере. "Нам нужны партнеры, а не протектораты", - подчеркнул глава американского военного ведомства.

Если в 2014 году 2-процентную норму соблюдали лишь три страны НАТО - сами Соединенные Штаты, Великобритания и Греция - то в 2023-м этого показателя достигли уже 11 стран. Германия в 2024 году заявила, что ассигнует на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12 процента своего ВВП. В 2025 году европейские союзники США по НАТО, а также Канада увеличили траты на оборону на 19,6% по сравнению с предыдущим годом, однако их суммарный вклад по-прежнему меньше трат США.

В июне 2025 года страны Североатлантического альянса договорились к 2035 году довести свои оборонные расходы до уровня в 5% от их ВВП. Из них 3,5% планируется направлять на классические оборонные нужды, а 1,5% - инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях. Это, например мосты, способные выдержать вес танка.