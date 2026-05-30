США отобрали у Ирана $1 млрд в криптовалюте. На очереди — аресты недвижимости. Вашингтон забрал криптокошельки с иранскими активами, заявил министр финансов США Скотт Бессент на Национальном экономическом форуме им. Рейгана. Всего изъяли порядка $1 млрд.

По словам Бессента, некоторые владельцы криптокошельков, возможно, узнают об этом прямо сейчас. Кроме того, сообщает RTVI US, США работают с союзниками по всей Европе, чтобы арестовывать виллы и другую недвижимость представителей иранского руководства. «Это деньги, украденные у иранского народа... Мы думаем, что они воровали по $400 или $500 млн в месяц, которые делили между 80 лидерами», — отметил Бессент.