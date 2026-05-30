На медосмотре взвесили Дональда Трампа. Результат не очень... 0 204

В мире
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп, согласно официальному медосмотру, за год набрал 6 килограммов, сообщает Associated Press.

Сейчас его вес составляет 108 килограммов, при росте 193 сантиметра. Индекс массы тела президента США достиг 29,7, что вплотную приближает его к отметке ожирения (30 и выше).

Врачи рекомендовали 79-летнему главе государства скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес.

Ранее Трамп признавался в любви к фастфуду, но шутил, что это единственное, что помешает ему «дожить до 200 лет». Вернувшись в Овальный кабинет в 2025 году, он сразу восстановил кнопку для подачи диетической колы.

#диета #Дональд Трамп #питание #фастфуд #ожирение #здоровье #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
