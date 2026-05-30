Сейчас его вес составляет 108 килограммов, при росте 193 сантиметра. Индекс массы тела президента США достиг 29,7, что вплотную приближает его к отметке ожирения (30 и выше).

Врачи рекомендовали 79-летнему главе государства скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес.

Ранее Трамп признавался в любви к фастфуду, но шутил, что это единственное, что помешает ему «дожить до 200 лет». Вернувшись в Овальный кабинет в 2025 году, он сразу восстановил кнопку для подачи диетической колы.