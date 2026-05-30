31 мая, в парке Дворца культуры «Земельблазма» состоится традиционный Детский фестиваль. В этом году праздник пройдет под девизом «Будь в безопасности!». Вход на все мероприятия свободный.

На протяжении дня детей и их родителей ждут творческие, познавательные и музыкальные активности, которые помогут в увлекательной форме узнать больше о безопасности в повседневной жизни, на дороге и у воды. Главная тема фестиваля — знакомство с основами безопасного поведения через практические занятия, игры и общение с представителями различных служб. Организаторы уверяют, что обучение будет не только полезным, но и по-настоящему интересным.

По словам организаторов, Международный день защиты детей традиционно объединяет семьи и дарит радость, а в этом году ему решили придать дополнительное значение, напомнив о том, насколько важны знания и ответственный выбор. Они отмечают, что будут считать свою задачу выполненной, если дети унесут с праздника не только хорошие впечатления, но и полезные навыки.

Для гостей подготовят около двадцати образовательных и творческих площадок. Юные посетители смогут мастерить поделки из использованных ПЭТ-бутылок на стенде «Живи зелено», изготовить собственные медали «Пешеходного патруля», принять участие в художественных мастер-классах вместе с педагогами художественной школы имени Мары Муйжниеце, послушать сказки в Доме сказок, а также проверить знания о своем крае и правилах дорожного движения.

Особое место в программе займут вопросы безопасности. Вместе со специалистами Управления безопасности дорожного движения дети смогут продемонстрировать навыки езды на велосипеде. Представители Латвийского Красного Креста познакомят желающих с основами первой помощи. Государственная пожарно-спасательная служба покажет специальную технику и оборудование, используемые в работе спасателей. Представители Государственной полиции прибудут на фестиваль вместе со своими четвероногими помощниками — лошадьми. На стенде Рижского порта можно будет узнать больше о деятельности порта и правилах безопасного поведения на воде. Кроме того, гостей ждут разнообразные развлечения и творческие занятия.

С 11:00 до 15:00 на большой сцене будут выступать детские коллективы.

Фестиваль пройдет с 11.00 до 16.00.