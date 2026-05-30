Ушла из жизни первый директор Пушкинского лицея Алина Борисовна Владимирская 0 517

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алина Борисовна Владимирская

Алина Борисовна принадлежала к той редкой, уходящей плеяде интеллигенции, для которой служение Делу было не профессией, но высоким христианским и гражданским призванием.

Ее выдающийся вклад в образование был отмечен на самом высоком государственном уровне: Заслуженный учитель Латвийской Республики и кавалер ордена Трудового Красного Знамени, она всю жизнь оставалась верна идеалам просвещения.

Обладая редким даром новатора и созидателя, Алина Борисовна стояла у истоков передовых педагогических методик. Ее глубокий научно-практический подход и преданность профессии были признаны профессиональным сообществом, а за создание уникальной кабинетной системы она была удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР.

Под сенью Лицея она сумела создать атмосферу подлинного братства, чести и верности идеалам прекрасного. Ее трудами и непрестанным горением духа было воздвигнуто уникальное образовательное пространство, где каждый воспитанник обретал не только глубокие знания, но и постигал основы нравственности.

В памяти коллег, выпускников и всех, кому посчастливилось соприкоснуться с Алиной Борисовной, она навечно останется эталоном безупречного вкуса, педагогической мудрости, душевной щедрости.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Алины Борисовны Владимирской.

Отпевание состоится в среду, 3 июня в 13:00, в Большом зале крематория, Varoņu 3a.

#образование #награды #память
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
