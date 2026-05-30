«Руководствовались опытом городов Украины, – признался на днях политик. – Призываем жителей с ними ознакомиться уже сегодня и не откладывать на позднее время. В безопасности нет случайности, и подготовка может спасти жизни».

В силу партийной принадлежности руководителя рабочего органа самоуправления, и общей языковой политики — важные правила распространены только на латышском. Предлагаем читателям их изложение.

Где прятаться

Прежде всего, жителям напоминают про «Принцип двух стен» – правило безопасности, согласно которому во время обстрелов или взрывов нужно укрыться в месте, где между вами и улицей (или разрушаемой частью здания) есть минимум две капитальные стены.

Если же такового нет, нужно выбрать помещение с наименьшим стеклянным покрытием и потенциально падающими предметами.

Если же и здесь выбора нет, то нужно присесть ниже подоконника, чтобы не поранили вылетающие стекла и рамы.

Во многоэтажных домах требуется использовать коридоры нижних этажей, подвальные помещения. Весьма надежными считаются также лестничные клетки, – но не межэтажные лестницы с окнами.

Во время бомбежки и налета нельзя пользоваться лифтами, балконами, приближаться к окнам.

Радио, наличные, документы

В «тревожной сумке» должны находиться: постоянно применяемые медикаменты; бутылка воды; удостоверяющие личность документы; банковская карта и наличные; небольшой набор продуктов длительного срока хранения; фонарик; портативное радио; для семей с детьми — вещи первой необходимости для малыша (питание, бутылочка, подгузники).

Если дети уже подросли, родители обязаны разъяснить им принципы укрытия в доме, в транспорте, общественных местах; договориться о способах связи в чрезвычайной ситуации.

А что со школой? 21 мая утверждены новые правила действий в случае воздушной угрозы, обязательные для всех учреждений Департамента образования, культуры и спорта Рижской Думы. В ситуации A – если известие о тревоге поступило до 6.00 утра, то занятия в этот день не проводятся; в ситуации B — если сирена прозвучала позднее, дети остаются в школе или детском саду до прекращения налета. Также возможна удаленная организация учебного процесса.

«Если ребенок находится в образовательном учреждении, свяжись с учителем/воспитателем о дальнейших действиях! Во время угрозы дети остаются в образовательном учреждении под надзором персонала до стабилизации ситуации», – призывает Рижская дума.

Вот здесь Ваш автор позволил бы не согласиться с рекомендациями коллег по самоуправлению — вообразим себе и без того находящуюся в диком стрессе учительницу-воспитательницу, которой нужно эвакуировать деток. И ей еще отвечать на 20-30 звонков, СМС или сообщений в классном чате? Правда, на учебных платформах создан специальный канал оперативной связи — Signal. Так что ищите информацию там.

Иди туда, куда послали

Главным способом предосторожности Комитет Рижской Думы считает – «быть ответственным и следовать указаниям ответственных служб о дальнейших действиях».

И еще рекомендации: «В ближайшее место безопасного укрытия отправляйся, если используемая система раннего предупреждения указывает, что необходимо туда отправляться». «Будь бдителен и сохраняй спокойствие! Следи за доверенными источниками до получения сообщения о конце угрозы».

Ну, опять же — никто не способен даже в сражающейся Незалежной, отвратить население от Facebook или Telegram, с присущим им информационным шумом. Так что представить добропорядочного гражданина с приемником, настроенным на волну LR1, конечно, можно — но только в успокоительных для власти целях...

Тревога застала в пути

При передвижении в персональном транспорте в момент, когда наступила тревога, водителю предлагается довольно большая степень свободы:

«Оцени ситуацию: продолжай перемещаться до места безопасного укрытия или незамедлительно выйди.

Незамедлительно ляг лицом вниз, закрой голову руками, держи рот немного открытым, уменьшая давление взрывной волны.

Если из-за обстрела невозможно выйти, пригнись по возможности ниже на полу в салоне транспортного средства и закрой голову руками.

Сохраняй безопасное расстояние от других транспортных средств.

Если ты в общественном транспорте, следуй указаниям водителя.

Учти, что нахождение под транспортным средством чрезвычайно опасно!»

«Если слышишь взрыв и видишь дрон»

В этих обстоятельствах, при нахождении на открытой местности, следует незамедлительно лечь лицом вниз, закрыв голову руками. При этом, отдалиться от других людей и не находиться в толпе. Местами укрытия могут стать: канава, котлован, подвальное помещение, подземный пешеходный переход, ближайшая железобетонная или кирпичная конструкция.

Если же человек оказался под завалом — главное, это дать знать о себе и дождаться спасателей. «Стучи по трубам или бетону, кричи, свисти, моргай фонариком. Если работает мобильная связь, звони 112 или сообщай родственникам о своем местонахождении. Если слышишь, что под завалами находится человек, незамедлительно звони 112!».

Блокированных обломками предупреждают: нельзя действовать резко; высвобождать руки или ноги, только если это можно сделать безопасно, если же это невозможно – «мягко массируй место над прижатой частью тела». Самостоятельно разгребать завал изнутри, сдвигая поврежденные конструкции — опасно. Нельзя также использовать спички и зажигалки — возможна утечка газа. По возможности — укрыться одеждой или тканью, сохранять тепло.

Укроются лучшие из лучших

Некоторое удивление возникает также от планов властей Риги: «В принадлежащих городу зданиях планируется создать 146 укрытий, в которых смогут находиться более 50 000 жителей. Планируется, что первые благоустроенные бомбоубежища будут доступны уже в конце лета. До конца года будет реализовано 40% проектов, а строительство остальных запланировано на следующий год. Кроме того, самоуправление предлагает софинансирование на создание укрытий в жилых домах».

Стоп, секундочку — но ведь нынешняя депутат Рижской думы Линда Озола («Новое Единство»), в бытность вице-мэром, еще осенью 2023 года, обещала совсем другие контрольные цифры – 355 убежищ для 200 000 жителей. Как бы, за три года логично было бы увеличить это число — а мы на деле видим лишь уменьшение, притом вчетверо.

Разумеется, Рига с ее столичным статусом обладает также большим количеством государственных бункеров, убежищ разнообразных силовых структур. Тем не менее с учетом маятниковой миграции, в городе постоянно находится более 600 тысяч человек – а ведь если мы предполагаем внешнюю агрессию, то к ним прибавятся еще и внутренние беженцы. Так или иначе, на всех бомбоубежищ явно не припасено...