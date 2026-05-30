Министерство внутренних дел с нетерпением ожидает нового шефа — Яниса Домбраву — а пока, в соответствии с планом, до 31 мая обязано отчитаться о «способности предотвратить и раскрыть преступления, совершаемые организованными преступными группами (ОПГ), и создать инструменты, чтобы уменьшить интерес и возможности ОПГ осуществлять преступную деятельность в Латвии».

Криминальная разведка

Статистика по раскрываемости в сфере оргпреступности резко выросла: в 2025 году — 1087, по сравнению с 314 годом ранее. Наложен арест на суммы в 8 739 070 евро 96 центов.

В доступном на портале правовых актов tap.gov.lv документе МВД, разработанном еще в бытность министром Рихардсом Козловскисом («Новое Единство»), много различных специфических сокращений — но вот что можно понять, так это упор на криминальную разведку. Т.е., «подготовка сообщений с целью укрепить аналитическую систему Государственной полиции, чтобы интегрироваться в общую борьбу государств ЕС против организованной преступности и достичь уровня других государств».

До конца этого года силовики продлили меры по созданию Склада данных, относящегося к KAIS – информационной системе поддержки криминальной разведки. Совместно с Министерствами юстиции и финансов ведется мониторинг данных, «который возможно осуществлять только после интеграции внешних информационных систем».

Новое поколение следователей

При колледже Государственной полиции создан Учебный центр следователей, который «обеспечивает единый и координированный подход к планированию обучения в области борьбы с организованной преступностью, экономическими и финансовыми преступлениями, а также тяжкими и особо тяжкими преступлениями».

Среди осваиваемых на занятиях и семинарах тем — межграничная преступность, оборот наркотических вешеств, легализация преступно нажитых средств. Следователей в Латвии теперь тренируют на оперативные действия в цифровой среде, а также идентификацию и конфискацию криптовалют.

Точное количество подготовленных профессионалов — засекречено, но, как указывают открытые источники, «были осуществлены более десятка различного обучения, и в них участвовали многие сотни должностных лиц». А в конце 2025 года в проходившем в Риге совещании EMPACT – Европейской многоотраслевой платформе против преступных угроз, приняли участие 54 правоохранителя.

Югославов спрячут в Латвии

В делах о мафии важным пунктом является защита пострадавших и свидетелей — в рамках данного процесса наши силовики гостили в прошлом году в Хорватии, Чехии, Венгрии. Среди прочего, в отчетности МВД упоминается и соглашение между Латвийской Республикой и Международным уголовным трибуналом побывшей Югославии, в коем предполагается перемещение свидетелей и их родственников на территорию нашей страны.

А вот новые планы в недрах МВД сочинять уже не собираются: «тем самым уменьшая административную нагрузку и бюрократию». Тем более, что в стране остаются Национальная модель криминальной разведки (NKIM) и Совет по предотвращению преступности.