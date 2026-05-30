В частности, цифры свидетельствуют о том, что чаще всего неприятности с багажом в летний период случаются в Турции, Италии и Греции, за которыми следуют Болгария и Испания.

Проблемы с багажом в целом составляют почти каждую десятую заявку на страховое возмещение по путешествиям. Чаще всего они связаны с поврежденным, утерянным или иным образом пострадавшим багажом – 58 % от всех заявок по страхованию багажа. Примерно в трети, или 35 % случаев, чемодан не прибывает в пункт назначения вместе с путешественником или доставляется позже. Еще 6 % заявок связаны с потерей вещей или их повреждением во время путешествия.

«На практике задержка багажа может длиться даже несколько дней, особенно на дальних маршрутах или в поездках с несколькими пересадками. Поэтому в ручной клади всегда рекомендуется держать документы, лекарства, мобильные устройства и их зарядные устройства, минимум средств гигиены и хотя бы один комплект одежды. Правда, и этого может оказаться недостаточно. Если чемодан не приходит несколько дней, человеку приходится на месте покупать дополнительную одежду, средства гигиены, детские вещи или другие предметы первой необходимости – это ненужные дополнительные расходы, поэтому все больше людей, выбирая туристическую страховку, обращают внимание на то, включены ли в покрытие риски, связанные с багажом», – отмечает эксперт Иво Данче.

Специалист добавляет, что на маршрутах с пересадками риски для багажа объективно выше – а именно, каждая пересадка означает еще один этап, на котором чемодан необходимо переносить с одного самолета на другой.

В свою очередь, если первый рейс задерживается, время стыковки короткое, а в аэропорту большая загруженность, возрастает вероятность того, что путешественник прибудет в пункт назначения раньше багажа. Из-за ошибок багаж может оказаться и на совсем другом рейсе. Поэтому при дальних поездках и стыковочных рейсах следует особо подготовиться к ситуации, когда чемодан не прибудет сразу или пропадет вовсе.

Сломанные колеса, оторванные ручки и поврежденный корпус – что «переживает» багаж во время полетов

Случаи с багажом в путешествиях бывают разные. В некоторых случаях чемодан прибывает в пункт назначения с задержкой в несколько дней. В других случаях путешественники получают багаж поврежденным – со сломанными колесами, ручками, молниями или повреждениями корпуса. Убытки от таких повреждений чаще всего составляют от нескольких десятков евро до нескольких сотен евро в отдельных случаях.

Поэтому рекомендуется выбирать качественный и прочный чемодан с жестким корпусом и качественными колесами, поскольку именно ручки, застежки-молнии и колеса чаще всего страдают во время транспортировки. Также желательно не перегружать багаж – перегруженный чемодан значительно легче повредить. Важно также удалить с багажа старые наклейки и этикетки, чтобы снизить вероятность ошибочной отправки чемодана по другому маршруту. Для дополнительной безопасности путешественники все чаще используют защитную пленку или чехлы для багажа, которые помогают защитить чемодан от царапин и грязи. Между тем, ценные вещи, документы, электронику и лекарства рекомендуется перевозить в ручной клади.

Эксперт напоминает: если багаж не был получен в пункте назначения или был получен поврежденным, необходимо немедленно обратиться к перевозчику или в службу багажа аэропорта, чтобы получить письменное подтверждение задержки, утери или повреждения багажа. Также необходимо сохранить чеки на покупку товаров первой необходимости, так как они понадобятся для подачи заявления о возмещении.