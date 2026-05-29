Одно из популярных кафе Елгавы на время прекратит работу после утреннего взрыва и пожара. Огонь полностью уничтожил кухню заведения, а сотрудникам и постоянным посетителям теперь придется ждать окончания ремонта.

Раннее утро в кафе «Baltais» в Елгаве началось с взрыва, после которого вспыхнул сильный пожар. В результате возгорания полностью выгорела кухня, а заведению придется на время закрыться для восстановления, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам руководителя кафе Иветы, все произошло вскоре после шести утра. Повара уже приехали на работу и вышли на короткий перекур, когда раздался громкий взрыв.

«Мы услышали взрыв», — вспоминает руководитель заведения.

После этого сотрудники бросились внутрь здания.

«Мы увидели, что из кухни идут языки пламени и валит черный дым», — рассказала Ивета.

Опасаясь, что кто-то мог остаться внутри, она начала срочно эвакуировать персонал и одновременно вызвала спасателей.

Пожарным удалось локализовать и потушить возгорание площадью около 25 квадратных метров чуть более чем за час. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

Помощь медиков потребовалась двум сотрудникам. У одной работницы после пережитого поднялось давление, другая надышалась дымом.

Предварительно рассматривается версия, что причиной происшествия могла стать неисправность газового оборудования. По словам руководителя кафе, незадолго до взрыва сотрудники закончили работу на кухне и выключили плиту.

«Раньше ничего подобного не происходило», — отмечает она.

Позже Государственная полиция сообщила, что наиболее вероятной причиной стало возгорание после взрыва газовой варочной поверхности.

Уголовный процесс по факту происшествия возбуждать не планируется, поскольку признаков преступления не выявлено.

Сейчас владельцы заведения сосредоточены на восстановлении работы. Положительным фактором стало то, что имущество было застраховано, что должно помочь ускорить ремонт и возобновление деятельности.

История с кафе показывает, как один технический инцидент может за считанные минуты остановить работу популярного заведения, которое многие годы было частью повседневной жизни горожан.