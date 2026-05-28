Ребенок сутки оставался в квартире без взрослых. Девочку доставили в Кризисный центр 0 160

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: полицейская машина

Сотрудники Рижской муниципальной полиции 24 мая около 14:00 по просьбе Сиротского суда проверили квартиру в центре города, где, предположительно, ребенок мог находиться в неподобающих условиях.

Прибыв по указанному адресу, полицейские постучали в дверь. За ней слышался громкий лай собак, а спустя некоторое время дверь открыла 11-летняя девочка. Во время разговора выяснилось, что ребенок находится дома один уже примерно сутки — без присмотра взрослых.

Осмотрев квартиру, сотрудники полиции обнаружили, что вместе с девочкой в помещении находились четыре крупные собаки и кошка. В самой квартире были зафиксированы антисанитарные условия: грязные поверхности, экскременты животных на полу и холодильник, заполненный продуктами с истекшим сроком годности.

Попытки связаться с родителями ребенка результата сразу не дали — удалось дозвониться только до бабушки, которая сообщила, что мать девочки сможет выйти на связь лишь через несколько часов.

Учитывая обстоятельства и условия проживания, было принято решение доставить девочку в кризисный центр, чтобы обеспечить ей безопасную среду.

Тем временем на место прибыл второй экипаж полиции, так как у ребенка не оказалось ключей от квартиры. Полицейские остались присматривать за жильем, а также покормили животных и обеспечили их водой, которой у них не было.

Позже домой вернулась мать девочки. С ней провели беседу, а в отношении нарушений правил содержания животных начат административный процесс. Вопрос ответственности матери за возможное ненадлежащее выполнение обязанностей по уходу за ребенком дополнительно оценит отдел профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Информация также будет передана в Социальную службу и Сиротский суд

#полиция #животные #безопасность #семья #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
