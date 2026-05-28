Перед отпуском многие проверяют только одну дату — когда истекает срок действия паспорта. Если документ формально еще действителен, кажется, что проблем быть не должно. Но на практике поездка может сорваться уже в аэропорту или на границе: для въезда в разные страны часто важна не только дата окончания паспорта, но и то, сколько месяцев он будет действовать после возвращения.

В Латвии паспорт считается действительным до окончания срока его действия, если он не стал непригодным по другим причинам. Однако это не означает, что с таким документом автоматически пустят в любую страну. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отдельно предупреждает: перед поездкой важно заранее убедиться, что паспорт будет действителен на весь срок путешествия, а некоторые страны требуют, чтобы он действовал еще 3 или даже 6 месяцев после предполагаемого окончания поездки.

Именно здесь чаще всего возникает недоразумение. Например, у человека паспорт действует еще два месяца, а поездка запланирована всего на неделю. С бытовой точки зрения документ вроде бы «нормальный». Но если страна въезда требует, чтобы паспорт был действителен еще минимум три месяца после выезда, такого срока уже недостаточно. В итоге пассажира могут не посадить на самолет или не пустить через границу.

Для поездок внутри Европейского союза и Шенгенской зоны правила для граждан ЕС мягче: гражданин ЕС может путешествовать с действительным паспортом или ID-картой, и документ должен быть действителен на день поездки. Это касается стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Но если речь идет о поездках за пределы ЕС, требования нужно проверять отдельно по каждой стране. Где-то достаточно, чтобы паспорт был действителен на момент въезда или выезда, но во многих популярных направлениях действует правило «трех» или «шести» месяцев. Кроме того, безвизовый режим сам по себе не гарантирует въезд: окончательное решение принимает пограничная служба конкретной страны. На это также обращает внимание Министерство иностранных дел Латвии в информации о безвизовых поездках для владельцев латвийского паспорта.

Отдельная ситуация — поездки граждан третьих стран в ЕС и Шенгенскую зону. Для краткосрочного въезда в ЕС паспорт должен быть действителен минимум три месяца после даты предполагаемого выезда из ЕС и должен быть выдан в течение последних 10 лет. Это значит, что формально действующий паспорт может не подойти, если он слишком «старый» или если до окончания его срока остается мало времени.

Проблемы могут возникнуть и из-за состояния документа. Паспорт нельзя повреждать, делать в нем посторонние отметки или изменять его содержание. Документ подлежит замене, если из-за дефектов невозможно визуально идентифицировать владельца или прочитать указанную в нем информацию. Если паспорт потерян, украден или поврежден за границей, нужно обращаться в ближайшее дипломатическое или консульское представительство Латвии; в отдельных случаях для возвращения в Латвию может быть выдан временный проездной документ.

Есть и еще один риск: человек мог ранее заявить о потере паспорта, а затем найти его. В таком случае пользоваться найденным документом нельзя — после письменного сообщения о потере он становится недействительным для использования. Это особенно важно помнить тем, кто перед поездкой достает «старый найденный паспорт» и решает, что раз дата в нем еще не истекла, его можно использовать.