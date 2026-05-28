В среду и четверг в Лимасоле (Кипр) состоялась неформальная встреча министров иностранных дел Европейского союза. Байбу Браже, которая была занята переходом из одного кабмина в другой, на встрече министров подменил парламентский секретарь латвийского МИДа Артем Уршульский.

Уршульский сообщил глава европейских МИДов, что общая государственная и общественная поддержка Украины со стороны Латвии в период с 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2026 года достигла не менее 1,08 млрд евро, или 0,6% от валового внутреннего продукта.

Это включает военную помощь Украине в размере 675 млн евро, гуманитарную помощь и поддержку украинского правительства в размере 92 млн евро, а также 304 млн евро, направленные на поддержку жителей Украины в Латвии, и 17 млн евро на поддержку реформ, развития и реконструкции.

По мнению Уршульского, Украина на поле боя сейчас находится в лучшем положении, чем в предыдущие годы.

Он считает, что необходимо продолжать давление на Россию с помощью ограничительных мер, включая санкции, в том числе разработать сильный 21-й пакет санкций против России.

Парламентский секретарь МИД ЛР указал коллегам-дипломатам, что для достижения прочного и справедливого мира в Украине важно, чтобы ЕС сосредоточился на поддержке Украины, включая ее восстановление, укрепление армии и обороноспособности, а также ускоренную интеграцию в ЕС.

Также необходимо добиться привлечения России к ответственности. Речь идет о создании специального трибунала по преступлениям против Украины.