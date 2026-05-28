Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Латвия должна оставаться латышской, национальной...» В Сейме продолжаются дебаты по утверждению нового правительства 1 178

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание. Фото - пресс-служба Сейма

В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание.

Депутаты обсуждают приоритеты нового правительства. Заседание затянется до вечера...

Внеочередное пленарное заседание по утверждению нового правительства затянулось - впереди, после обеденного перерыва, еще 9 выступающих. При этом список ораторов еще не закрыт и нельзя исключить, что другие парламентарии тоже захотят выйти на трибуну, чтобы обсудить новое правительство, а главное - напомнить избирателям о себе любимом, ведь выборы уже близко... С пламенной речью, в рамках идеологии Нацобъединения, выступила и лидер этой партии, без пяти минут министр образования Илзе Индриксоне. "Конечно, нужно создавать и подходящие условия для экономического роста, и мы не должны мешать предпринимателям принимать решения заработать, но всегда помня, что Латвия должна оставаться латышской, национальной и с теми природными и культурными ценностями, которые для нас уникальны и в других местах мира недоступны", - отметила Илзе Индриксоне и продолжила: "Мы, безусловно, готовы ужесточить требования при въезде, но обязательно нужно отказаться от массовой выдачи долгосрочных видов на жительство. Экономике нужна рабочая сила, но если в большинстве мы будем ввозить малоквалифицированную рабочую силу и дальше, как это сейчас, то экономика не изменится и не станет более ценной. Потому что продуктивность - это не количество, продуктивность - это благосостояние. Это более высокие зарплаты, конечно, и бОльшая прибыль для предпринимателя. И уж точно никакой толерантности к правонарушителям.

Еще раз хочу подчеркнуть — Национальное объединение в этом, и как во всех правительствах, будет находиться на страже латышских и национальных интересов Латвии."

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #парламент #национализм #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Магазин. Эксклюзив!
Изображение к статье: Раскол общества. Эксклюзив!
Изображение к статье: Могила Пауля Шимана. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: Дворник за работой
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт
Изображение к статье: Группа индусов
Наша Латвия
Изображение к статье: Синий осьминог.
В мире животных
Изображение к статье: Temu придется раскошелиться.
Бизнес
4
Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: Дворник за работой
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео