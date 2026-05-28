Внеочередное пленарное заседание по утверждению нового правительства затянулось - впереди, после обеденного перерыва, еще 9 выступающих. При этом список ораторов еще не закрыт и нельзя исключить, что другие парламентарии тоже захотят выйти на трибуну, чтобы обсудить новое правительство, а главное - напомнить избирателям о себе любимом, ведь выборы уже близко... С пламенной речью, в рамках идеологии Нацобъединения, выступила и лидер этой партии, без пяти минут министр образования Илзе Индриксоне. "Конечно, нужно создавать и подходящие условия для экономического роста, и мы не должны мешать предпринимателям принимать решения заработать, но всегда помня, что Латвия должна оставаться латышской, национальной и с теми природными и культурными ценностями, которые для нас уникальны и в других местах мира недоступны", - отметила Илзе Индриксоне и продолжила: "Мы, безусловно, готовы ужесточить требования при въезде, но обязательно нужно отказаться от массовой выдачи долгосрочных видов на жительство. Экономике нужна рабочая сила, но если в большинстве мы будем ввозить малоквалифицированную рабочую силу и дальше, как это сейчас, то экономика не изменится и не станет более ценной. Потому что продуктивность - это не количество, продуктивность - это благосостояние. Это более высокие зарплаты, конечно, и бОльшая прибыль для предпринимателя. И уж точно никакой толерантности к правонарушителям.

Еще раз хочу подчеркнуть — Национальное объединение в этом, и как во всех правительствах, будет находиться на страже латышских и национальных интересов Латвии."