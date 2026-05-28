Лидер теперь уже оппозиционной партии "Прогрессивные" Андрис Шуваевс с трибуны Сейма набросился на курирующих министерство земледелия "зеленых крестьян". Особенно им досталось за управление предприятием "Латвияс валстс межи": "Дивидендная политика «Латвияс валстс межи" не только непрозрачна, она откровенно манипулятивна. Прогнозы прибыли снижаются, а затем снова увеличиваются в течение года, создавая таким образом якобы новые свободные средства, которые направляются на различные проекты Министерства земледелия. Каким – не совсем понятно. А между тем уже последние годы мы слышим о том, как всем необходимо экономить деньги, что зачастую означает сокращение услуг населению. И пока Министерство земледелия купается в деньгах, правительство было неспособно, например, обеспечить средства пациентам с диабетом, как мы это хорошо знаем. И пока "зеленые крестьяне" здесь всем рассказывала, как необходимо сэкономить 850 миллионов евро, Минземледелия по-тихому перебирало бумаги, чтобы скрыть большие доходы "Латвияс валстс межи" от общества, от правительства и от Сейма."

В свою очередь, независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс призвал прекратить тратить деньги на "объекты коммунизма" - недострой в районе железнодорожного вокзала в Риге и возле аэропорта "Рига" и деньги, предназначенные на реализацию Rail Baltica, направить на образование и на демографию. Депутат также призвал создавать отряды самообороны (айзсаргов), которые можно было бы использовать для борьбы с агрессором в случае войны. "Это были бы 100 тысяч людей, вооруженных людей, которые могли бы в час X защитить страну", - объяснил политик.