Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

КНДР официально отвергла требование США о ядерном разоружении 0 268

В мире
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерная ракета КНДР
ФОТО: пресс-фото

Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с официальным заявлением, в котором решительно отвергло просьбу США о ядерном разоружении.

Как сообщило американское издание "The Washington Post", внешнеполитическое ведомство КНДР подчеркнуло, что Пхеньян никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от своей ядерной программы.

Данный шаг стал очередным подтверждением жесткого курса северокорейского руководства ввиду безуспешных попыток Вашингтона возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Официальные представители КНДР напомнили, что Пхеньян закрепил свой ядерный статус в государственном законодательстве еще в 2022 году.

Лидер страны Ким Чен Ын неоднократно и жестко исключал любую возможность отказаться от ядерного потенциала в обмен на какие-либо экономические или политические уступки со стороны международного сообщества.

В Пхеньяне рассматривают наличие ядерного оружия как единственный надежный инструмент сдерживания внешней агрессии и гарантию выживания правящего режима.

Укрепление ядерного статуса Северной Кореи и ее бескомпромиссная позиция в диалоге с США могут послужить опасным прецедентом для Ирана.

Как сообщило информационное агентство, Белый дом выразил глубокое сожаление в связи с позицией Пхеньяна, отметив, что отказ от диалога лишь усугубляет международную изоляцию народно-демократической республики.

×
Читайте нас также:
#США #КНДР #ядерное оружие #Ким Чен Ын #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джо и Джилл Байдены.
Изображение к статье: Мохаммад Якуб и Сергей Шойгу
Изображение к статье: Китай начал спасать Кубу от продовольственного кризиса
Изображение к статье: ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижский трамвай
Наша Латвия
Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас допустила политическую ошибку.
В мире
Изображение к статье: Экс-депутат Абикис Иконка видео
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Солдат НАТО демонстрирует пулемет ребенку
В мире
Изображение к статье: Неплохой выбор.
Наша Латвия
Изображение к статье: Рижский трамвай
Наша Латвия
Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас допустила политическую ошибку.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео