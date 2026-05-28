Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с официальным заявлением, в котором решительно отвергло просьбу США о ядерном разоружении.

Как сообщило американское издание "The Washington Post", внешнеполитическое ведомство КНДР подчеркнуло, что Пхеньян никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от своей ядерной программы.

Данный шаг стал очередным подтверждением жесткого курса северокорейского руководства ввиду безуспешных попыток Вашингтона возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Официальные представители КНДР напомнили, что Пхеньян закрепил свой ядерный статус в государственном законодательстве еще в 2022 году.

Лидер страны Ким Чен Ын неоднократно и жестко исключал любую возможность отказаться от ядерного потенциала в обмен на какие-либо экономические или политические уступки со стороны международного сообщества.

В Пхеньяне рассматривают наличие ядерного оружия как единственный надежный инструмент сдерживания внешней агрессии и гарантию выживания правящего режима.

Укрепление ядерного статуса Северной Кореи и ее бескомпромиссная позиция в диалоге с США могут послужить опасным прецедентом для Ирана.

Как сообщило информационное агентство, Белый дом выразил глубокое сожаление в связи с позицией Пхеньяна, отметив, что отказ от диалога лишь усугубляет международную изоляцию народно-демократической республики.