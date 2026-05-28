Представительница Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о выезде американского посольства из Киева прозвучало в результате недоразумения. Об этом она сказала во время брифинга в Брюсселе.

Хиппер прокомментировала грубую ошибку в заявлении Каллас относительно посольства США в Украине. "Это было недоразумение, которое к тому времени было разъяснено, как вы могли убедиться из моего сообщения", – отметила Хиппер.

Отметим, что утром Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после предупреждений России о начале системных обстрелов. А европейские посольства остаются.

«Из того, что мы слышали из Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», - сказала Каллас.

Уже через несколько минут посольство США официально опровергло заявление Каллас, заодно обвинив ее во лжи.«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными», - говорится в сообщении.

А к обеду из стенограммы утреннего общения Каллас со СМИ, опубликованной пресс-службой Европейской службы внешних связей, поспешно убрали фрагменты о выезде представителей американского посольства из Киева на фоне российских угроз, добавив соответствующее примечание.

В обновленной версии цитата приводится без последних слов «Америка ушла / американцы уехали», которые присутствовали в первоначальном комментарии.