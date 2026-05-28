Французский суд приговорил бывшего банковского менеджера к 25 годам тюрьмы за пытки, изнасилования и принуждение своей партнерши к проституции. Женщина, вдохновленная примером Жизель Пелико, решила публично рассказать о пережитом насилии, которое продолжалось семь лет.

Динь-ле-Бен (Франция) — Французский суд в субботу приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и пытки бывшей партнерши, которая решила, подобно Жизель Пелико, публично рассказать о пережитом, сообщает France24.

История потерпевшей получила широкий резонанс после дела Жизель Пелико. Напомним, что в 2024 году мужа Пелико приговорили к 20 годам тюрьмы за то, что он подыскивал незнакомцев для сексуального насилия над супругой, которую предварительно накачивал наркотиками. Тогда десятки мужчин, участвовавших в изнасилованиях, также получили реальные сроки.

В новом процессе Гийом Буччи, занимавший в то время должность банковского менеджера, обвинялся в том, что с 2015 по 2022 год под предлогом садомазохистских сексуальных игр подвергал свою партнершу пыткам и насилию, в том числе с участием незнакомцев, найденных через интернет.

51-летний мужчина утверждал, что его бывшая партнерша якобы давала согласие на происходящее. В субботу он заявил, что «не думал, что причиняет ей боль».

Однако 42-летняя потерпевшая Летиция Р., которая в результате пережитого насилия получила серьезные проблемы со здоровьем и инвалидность, рассказала в суде о «психологическом контроле» со стороны бывшего партнера.

Буччи признал несколько эпизодов, включая удушение, ожоги и акты зоофилии, но настаивал, что это были «добровольные сексуальные игры в рамках их интимных отношений».

Также он признал, что принуждал женщину к проституции. По словам Летиции Р., она «перестала считать» мужчин после цифры почти в 500 человек.

Суд на юго-востоке Франции приговорил 51-летнего подсудимого к 25 годам заключения. При этом не менее двух третей срока он обязан провести в тюрьме до возможности условно-досрочного освобождения.

Прокуратура требовала пожизненного заключения, чтобы исключить «риск повторного преступления против другой женщины».

«487 мужчин»

Когда бывший партнер впервые заговорил о садомазохизме, Летиция Р. подумала о «шлепках и связывании». По ее словам, мужчина уверял, что они прекратят, если ей что-то не понравится.

«Но это было чистое насилие», — заявила женщина, добавив, что жила в «постоянном страхе» из-за угроз публикации интимных записей в случае разрыва отношений.

«Мне казалось, что я умираю изнутри», — рассказала мать четверых детей в суде.

По словам Летиции Р., «постепенно» Буччи начал заставлять ее вступать в отношения с другими мужчинами. Уже в канун Рождества 2015 года он отправил ее на автозаправку у трассы, где она должна была «предлагать себя незнакомцам», пока он слушал происходящее по телефону.

Позже мужчина принуждал ее к проституции, предлагая сексуальные услуги «друзьям, коллегам и незнакомцам», а также заставлял вести список всех мужчин.

«Я перестала считать после 487 мужчин, некоторых из них я видела до десяти раз», — рассказала женщина на процессе.

Адвокат потерпевшей Филипп-Анри Онеггер отметил, что именно история Жизель Пелико вдохновила его клиентку публично рассказать о пережитом.

В отличие от дела Пелико, в этом процессе подсудимого не обвиняли в том, что он подмешивал потерпевшей наркотики.

Процесс вновь потряс Францию и стал еще одним громким делом о многолетнем психологическом и сексуальном насилии. История Летиции Р. показала, насколько опасными могут быть манипуляции и контроль в отношениях, а также насколько важна готовность жертв говорить о пережитом публично.