Увеличить инвестиции в Латвии в этом году планирует наименьшее за девять лет число иностранных инвесторов, заявила в четверг на конференции "Beyond borders",организованной Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ), исполнительный директор совета Татьяна Гузняева, представляя исследование "Индекс настроений".

Она сообщила, что увеличить инвестиции в Латвию в этом году планируют 47% иностранных инвесторов, и это самый низкий показатель с 2017 года.

Гузняева пояснила, что в этом году в центре внимания исследования были две темы - инвестиционный климат и инновационная экосистема.

Данные свидетельствуют о том, что настроения инвесторов существенно меняются: число инвесторов, активно планирующих увеличить вложения, с 2023 года, когда оно составляло 79%, постепенно снижается. В этом году 47% иностранных инвесторов указали, что планируют инвестиции в Латвии.

При этом рекордное число - 37% инвесторов - в этом году указали, что их инвестиционные планы еще не ясны и зависят от обстоятельств.

Гузняева пояснила, что планы 37% инвесторов зависят от различных факторов, таких как геополитика, макроэкономическая стабильность, политическая стабильность и способность нового правительства провести необходимые реформы. Она подчеркнула, что если новому правительству удастся "склонить в пользу инвестиций" эти 37% инвесторов, это будет хорошей новостью для Латвии.

Гузняева также отметила, что основными факторами для оценки инвестиционного климата являются опасения по поводу геополитической ситуации, политическая среда и нестабильность коалиции, а также структурная сила Латвии.

Директор СИИЛ подчеркнула, что существенное влияние оказывает политическая нестабильность в стране - неопределенность вызывает промедление среди иностранных инвесторов в отношении их будущих инвестиционных планов. Также важна институциональная координация, которая напрямую связана со способностью политиков договариваться о приоритетах, отметила Гузняева.

Основные сферы, на которые должны обратить внимание политики, - это образование и переквалификация, доступность рабочей силы, оборона, инновационная экосистема и налоговая система. В свою очередь, в качестве сильных сторон Латвии для содействия инвестициям инвесторы указали цифровую инфраструктуру, стоимость рабочей силы, физическую инфраструктуру, талантливую и умную рабочую силу, качество жизни, а также технологии и знания.

Гузняева рассказала, что в исследовании также рассматривалось сотрудничество различных заинтересованных сторон с предпринимателями, и, хотя наука и технологическая отрасль в Латвии развиваются, синергии между ними не наблюдается. Иностранные инвесторы также выразили опасения, что налоговая система, которая в настоящее время оценивается как сравнительно хорошая, может измениться.

Согласно указаниям инвесторов, главными приоритетами нового правительства должны быть человеческий капитал, образование и демография, оборона и сотрудничество в области региональной безопасности, налоговая политика, политическая стабильность, предсказуемость и ответственность, энергетическая независимость и конкурентоспособные цены на энергию.

Гузняева подчеркнула, что с учетом курса правительства за последние четыре года и приоритетов нового правительства в первую очередь необходимо думать о человеческом капитале. Это долгосрочный вызов.

Исследование показывает, что необходимо сосредоточиться на снижении чрезмерного регулирования и административного бремени для предпринимательской деятельности, инфраструктуры и крупных проектов, а также на более эффективном привлечении иностранных инвестиций.

Иностранные инвесторы считают, что отраслями с самым высоким инновационным потенциалом в Латвии являются информационные и коммуникационные услуги (указали 67%), обрабатывающая промышленность или производство (49%), профессиональные, научные и технические услуги (44%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (35%), финансовая и страховая деятельность (33%), государственное управление и оборона (31%), образование (29%), здравоохранение и социальный уход (25%), а также электроэнергия, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха (22%).

Иностранные инвесторы считают, что инновационный потенциал Латвии могло бы раскрыть целенаправленное финансирование разработки продуктов с высокой добавленной стоимостью (указали 40% участников исследования), коммерциализация науки, инициативы по передаче технологий (33%), поддержка масштабирования инноваций и экспорта (29%). Кроме того, инвесторы считают, что помогло бы развитие кластеров инновационных отраслей, финансирование инноваций высокого риска, инструменты для увеличения потенциала и исследовательских мощностей, особые инновационные зоны, совместные проекты по финансированию исследований, разработок и инноваций, а также инвестиции в технологические и инфраструктурные центры.

В исследовании сделан вывод, что ни один политический инструмент не будет эффективен без правительственных приоритетов в области инноваций и конкурентоспособности, а также без четкого указания приоритетных отраслей. Также необходимо развитие экосистем, а не изолированные усилия: следует совершить переход от закрытой, основанной на отдельных проектах поддержки к скоординированным экосистемам с участием многих заинтересованных сторон.

В исследовании указано, что государственное финансирование является важным стимулом как для исследовательских организаций, так и для частного сектора. Также сделан вывод, что необходимо привлекать и развивать новые таланты, ликвидировать чрезмерную бюрократию, избыточное регулирование и чрезмерно строгие административные процедуры.

Комментируя "Индекс настроений", директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Иева Ягере отметила, что число инвесторов, которые указывают, что не планируют дальнейших вложений в Латвию, за год сократилось с 40% до 16%, в то время как группа инвесторов, активно оценивающих будущие инвестиционные возможности в Латвии, составляет 37%.

"У Латвии есть все возможности стать одним из сильнейших центров инноваций и технологий в Северной Европе. В Латвии уже сейчас есть международно конкурентоспособные предприятия в сферах "deep tech", оборонных технологий, искусственного интеллекта и современного производства, а также все более сильная научная и инновационная экосистема", - отметила Ягере.

По данным "EY European Attractiveness Survey 2026", Латвия уже сейчас занимает седьмое место в Европе по количеству проектов иностранных инвестиций на душу населения и восьмое место в Европе по количеству созданных рабочих мест, отметила Ягере. Это очень сильный сигнал о том, что международные инвесторы даже в сложных геополитических условиях продолжают видеть в Латвии высокий долгосрочный потенциал.

"В то же время следующий этап развития потребует гораздо большей скорости и амбиций. Латвия должна быть способна гораздо быстрее превращать знания, исследования и технологии в глобально конкурентоспособные предприятия. Именно поэтому нам необходимы новые механизмы финансирования, более тесное сотрудничество между государством, наукой и промышленностью, а также гораздо более активное международное партнерство в регионе Балтии и Северных стран", - пояснила Ягере.

Она подчеркнула, что в глобальной экономике все больше конкурируют не отдельные страны, а инновационные экосистемы. Преимущество Латвии - это способность быть гибкой, быстрой и технологически сильной страной с очень высоким потенциалом роста.

Данные "AHK Business Survey 2026" показывают, что Латвия по нескольким показателям развития предпринимательской деятельности занимает ведущие позиции в Балтии, подчеркивают в ЛАИР. 56% предприятий в Латвии прогнозируют улучшение своей бизнес-ситуации в ближайшие 12 месяцев, и это самый высокий показатель в Балтии. В Литве улучшение бизнес-ситуации прогнозируют 47%, а в Эстонии - 35%.

Кроме того, 49% предприятий в Латвии планируют увеличить инвестиции. В Литве рост инвестиций планируют 37%, а в Эстонии - 29%. 43% предприятий в Латвии планируют увеличить число работников. В Литве увеличение числа работников планируют 33%, а в Эстонии - 32%. По этим показателям Латвия занимает лидирующую позицию в странах Балтии.

Исследование "Индекс настроений" проведено в сотрудничестве с Рижской бизнес-школой РТУ.