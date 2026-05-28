В ближайшие пять лет Земля с очень высокой вероятностью будет вновь и вновь выходить за установленный как безопасный международный климатический порог и по пути побьет рекорд самого жаркого года, следует из новых климатических прогнозов ООН.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также прогнозирует перегрев Арктики, которая между нынешним моментом и 2030 годом потеплеет почти на 1,66 °C, и опасную засуху с возможными лесными пожарами в Амазонии, важнейшей части естественной защиты Земли от вызванного человеком изменения климата.

Прогнозы климатического агентства ООН и Метеорологической службы Великобритании показывают, что существует 75-процентная вероятность того, что средняя глобальная температура в период с 2026 по 2030 год превысит 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Этот порог - согласованный в 2015 году Парижским климатическим соглашением предельный уровень потепления, усредненный за 20 лет.

Насколько жаркими будут ближайшие пять лет?

Существует 91-процентная вероятность того, что хотя бы один из ближайших пяти лет превысит порог в 1,5 °C, и 86-процентная вероятность, что один из этих годов побьет установленный в 2024 году рекорд самого жаркого года на Земле, предупреждает доклад ВМО.

ВМО также предполагает, что каждый год с настоящего момента до 2030-го будет на 1,3-1,9 °C теплее, чем в конце XIX века.

«Важно понимать, что 1,5 °C - это не обрыв, с которого мы вот-вот сорвемся, - говорит соавтор доклада, климатолог Мелисса Сибрук из британской Метеослужбы. - Каждые дополнительные 0,1 градуса приводят к все более тяжким последствиям».

«Целый спектр экстремальных погодных явлений»

Доклад ООН, опубликованный несколькими годами позже, подробно описал, что превышение отметки 1,5 °C означает более высокую вероятность смертей, угроз и утраты видов. И хотя речь идет всего о нескольких десятых градуса, некоторые экосистемы планеты, такие как коралловые рифы и ледники, не выдерживают этой нагрузки.

Климатолог Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона, которая не участвовала в подготовке доклада ВМО, предупреждает, что целый год и более при температуре выше 1,5 °C обернется «целым набором экстремальных погодных явлений, которые превзойдут все, что мы наблюдали раньше», а города к этому катастрофически не готовы: Многие люди погибнут. Нас ждут сильные скачки цен на продукты и еще более интенсивные лесные пожары.

Европу уже призвали в ООН «покончить с зависимостью от ископаемого топлива», поскольку огромные территории континента продолжают задыхаться от изнуряющей жары. И Франция, и Великобритания на этой неделе зафиксировали самый жаркий майский день за всю историю наблюдений, а даже более прохладные регионы, такие как Осло, столкнулись с температурами значительно выше климатической нормы для этого времени года.

«У этой рекордной жары повсюду видны отпечатки изменения климата», - говорит Отто.

«Такие температуры когда-то считались исключительными даже в разгар лета. Видеть 35 °C в Великобритании весной - по-настоящему поразительно, но наука совершенно однозначна: изменение климата делает эти волны жары более сильными, более продолжительными и гораздо более частыми».

Отвечает ли Эль-Ниньо за рекордную жару?

Практически все краткосрочные прогнозы указывают на формирование сильного Эль-Ниньо - естественного потепления в части центрального Тихого океана, которое меняет погоду по всему миру и приводит к всплескам глобальных температур.

В докладе ВМО говорится, что это явление может продолжаться вплоть до 2028 года. Поэтому, отмечает Сибрук, 2027 год, скорее всего, побьет температурный рекорд 2024-го.

Сильный Эль-Ниньо «может существенно повлиять на риск лесных пожаров во второй половине года», говорит доктор Теодор Кипинг из Имперского колледжа Лондона. «И хотя во многих частях мира глобальный пожароопасный сезон еще не достиг пика, такое стремительное начало в сочетании с прогнозируемым Эль-Ниньо означает, что нас может ждать особенно тяжелый год по пожарам».

Лесные пожары убивают людей не только в тот момент, когда горит лес: они ухудшают качество воздуха на сотни километров вокруг, что вызывает множество проблем со здоровьем. Так, австралийские пожары 2019 года унесли жизни 33 человек, но вызванный ими дым в течение последующих шести месяцев стал причиной 417 избыточных смертей и тысяч госпитализаций.

По оценкам некоторых метеорологов, типичный эпизод Эль-Ниньо обычно приводит к временному повышению глобальной средней температуры на 0,1-0,2 °C. Однако это не столь существенно по сравнению с ростом температур, подогреваемым деятельностью человека и изменением климата, который уже поднял температуру поверхности Земли примерно на 1,3-1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

«Эль-Ниньо - природное явление, - объясняет Отто. - Оно приходит и уходит. Изменение климата, напротив, будет становиться все хуже, пока мы не прекратим сжигать ископаемое топливо. Так что именно изменение климата - причина для настоящей паники».

И пока Европа задыхается от палящих температур, некоторые климатологи спорят, ускоряется ли глобальное потепление вообще. По словам Сибрук, это «очень страшно», но будущие показатели температуры могут поставить крест на таких оценках.

Ускоряющееся потепление в Арктике

К экстремальным температурам готовится не только средиземноморский регион.

Прогнозы, основанные на усреднении около 200 прогонов компьютерных симуляций с использованием 13 разных климатических моделей из различных стран, показывают, что потепление в Арктике происходит в 3,5 раза быстрее, чем в остальном мире, поскольку льда и снега, которые отражали солнечное излучение в космос, становится меньше, объясняет Сибрук.

Зимы в Арктике в 2020-2025 годах в среднем были на 1,2 °C теплее, чем в 1991-2020 годах. ВМО прогнозирует, что следующие пять зим будут в среднем на 2,8 °C теплее этого недавнего норматива, добавляет Сибрук.

Доклад также прогнозирует дальнейшее сокращение площади арктического морского льда летом.

Суровое предупреждение для Амазонии

Доклад предвещает еще более жаркие и необычно сухие условия в бассейне Амазонки, что может иметь разрушительные последствия как для местных жителей, так и для планеты в целом.

Люди зависят от Амазонки как от источника воды, а более жаркие и сухие условия будут повышать риск лесных пожаров, говорит Сибрук, что грозит превратить Амазонию, которая сейчас вытягивает из атмосферы удерживающий тепло углекислый газ, в регион, усугубляющий проблему.

Регион Сахеля в Африке, где и так было особенно сухо, вероятнее всего, получит больше осадков, чем обычно, и это может привести к наводнениям, предупреждает Сибрук.