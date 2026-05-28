«Думала, у него инсульт»: Джилл Байден призналась, что испугалась за мужа после провальных дебатов с Трампом 0 7

Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джо и Джилл Байдены.

Бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала, что во время дебатов своего мужа Джо Байден с Дональд Трамп в 2024 году всерьез испугалась за его здоровье. По ее словам, в какой-то момент ей показалось, что у президента мог случиться инсульт.

Об этом Джилл Байден рассказала в интервью CBS News. Она призналась, что никогда раньше не видела мужа в таком состоянии — ни до тех дебатов, ни после.

Во время телевизионного поединка 81-летний Байден заметно запинался, терял мысль и с трудом подбирал слова, отвечая на выпады Трампа. Его выступление вызвало серьезную тревогу внутри Демократической партии и стало одной из главных тем американской политической повестки.

«Меня это напугало, потому что я никогда не видела Джо таким, ни до, ни после. Никогда», — говорит Джилл Байден в беседе. Опубликован короткий отрывок; полное интервью выйдет в воскресенье. На следующей неделе выйдет книга, в которой она вспоминает время, проведенное в качестве первой леди.

Несмотря на волну критики, Джилл Байден публично продолжала поддерживать мужа и убеждала его не сдаваться. Однако спустя месяц после дебатов она, по сообщениям СМИ, призвала президента самостоятельно решить, стоит ли ему продолжать участие в предвыборной гонке.

В итоге Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов, уступив место тогдашнему вице-президенту Камала Харрис. На президентских выборах Харрис проиграла Дональду Трампу.

Откровения Джилл Байден вновь привлекли внимание к состоянию здоровья бывшего президента США и к событиям, которые стали переломным моментом для всей американской предвыборной кампании 2024 года. Провальные дебаты Байдена не только усилили сомнения внутри Демократической партии, но и в итоге изменили ход президентской гонки в США.

#выборы #США #интервью #Дональд Трамп #Джо Байден #здоровье #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
