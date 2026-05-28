В Европе стремительно растет число случаев GPS-спуфинга — подмены спутникового сигнала, из-за которой самолеты начинают «терять» свое местоположение, следует из данных, предоставленных для BBC. Особенно резкий рост заметен в Балтийском регионе.

Пилоты получают ложные предупреждения об опасном сближении с землей, а навигационные системы могут показывать, будто лайнер внезапно оказался за сотни или даже тысячи километров от реального маршрута.

«Terrain ahead, pull up! Terrain ahead, pull up!» — громко повторяет механический голос в кабине самолета. Это сигнализация системы предупреждения о приближении земли — на YouTube она встречается в сотнях видеороликов с заголовками вроде «звук, которого боятся все пилоты». В действительности в последние годы они слышат этот сигнал все чаще, но не потому, что летят слишком низко. Проблема в GPS-спуфинге.

Команда «pull up!» (англ. — тяни вверх) из автоматического речевого информатора — часто последнее, что звучит на записи переговоров в кабине самолета перед катастрофой.

Особенно часто такие сбои фиксируются в районе Балтийского и Черного морей, а также рядом с зонами военных конфликтов. По данным исследователей, только в Балтийском регионе количество подобных инцидентов выросло почти в десять раз за два года.

Военные используют глушение и подмену GPS-сигналов для борьбы с беспилотниками и ракетами, однако последствия затрагивают и гражданскую авиацию. Один из пилотов рассказал, что система однажды показала «скачок» самолета от Литвы до Северного моря — более чем на тысячу миль.

Из-за ложных данных системы предупреждения о приближении земли начинают срабатывать без причины, а экипажам приходится отключать часть автоматических функций и использовать резервные методы навигации.

По данным FAA, в 2025 году в мире фиксировалось почти тысяча случаев GPS-спуфинга в сутки. Эксперты считают, что большинство подобных инцидентов в Европе связано с действиями российских систем радиоэлектронной борьбы, хотя от последствий страдает и сама российская авиация.

Специалисты предупреждают: проблема уже затрагивает не только самолеты, но и морские перевозки, автомобили, смартфоны и множество цифровых сервисов, зависящих от GPS.

Эксперты все чаще называют GPS-спуфинг новой реальностью современного мира, пишет bb.lv. Пока авиационные службы пытаются адаптироваться к постоянным навигационным сбоям, специалисты опасаются, что привычка к подобным рискам со временем может привести к серьезным последствиям для безопасности полетов.