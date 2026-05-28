Большинство кандидатов на министерские посты в новом правительстве Латвии уже имеют действующий допуск к государственной тайне. Остальных начнут проверять после официального утверждения кабинета министров.

У большинства кандидатов в министры нового правительства Латвии уже есть действующие специальные разрешения на доступ к государственной тайне. Об этом агентству LETA сообщили в Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

В службе пояснили, что после получения официальных запросов от Государственной канцелярии необходимые разрешения для работы на новых должностях будут выданы в максимально короткие сроки.

Для тех кандидатов, у кого допуска пока нет, начнется стандартная процедура проверки.

При этом БЗС отказалось раскрывать, у каких именно будущих министров разрешения уже имеются, а у каких — нет. Ведомство предложило обращаться с этими вопросами непосредственно к самим политикам.

Тема допуска к государственной тайне традиционно становится особенно чувствительной во время формирования нового правительства. Без соответствующего разрешения министры не могут полноценно работать с закрытой информацией, связанной с безопасностью, обороной, разведкой и международным сотрудничеством.

Особенно важным этот вопрос выглядит сейчас — на фоне роста внимания к вопросам национальной безопасности, войны России против Украины и усиления региональных угроз.

Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс ранее заявил журналистам, что не видит препятствий для получения необходимого допуска. По его словам, проблем с разрешениями не ожидается и у других новых министров.

Формально проверка допуска может занимать определенное время, однако для действующих депутатов, министров и высокопоставленных чиновников процедура обычно проходит быстрее, поскольку многие уже ранее работали с секретной информацией.

Сейм планирует голосовать по новому правительству уже в четверг. После утверждения нового кабинета автоматически завершатся полномочия правительства Эвики Силини.

Новый кабинет формируется в условиях ускоренных переговоров между партиями и повышенного внимания к вопросам безопасности и обороны.