«Мы не будем инициировать вопросы, которые раскалывают общество», – заявил кандидат в премьеры Андрис Кулбергс буквально после первых официальных переговоров с потенциальными партнерами по новому правительству.

Это звучит разумно, учитывая, что во-первых, новое правительство будет работать очень короткий период и глупо, непродуктивно тратить время на идеологические споры, а во-вторых – предвыборное время и так повышает в обществе градус нетерпимости, зачем еще подливать масло в огонь?!

Кулбергсу вторили и лидеры «Нового Единства», которые призвали не снижать стандарты прав человека.

Вполне возможно, что кто-то в этот момент всерьез решил, что значит в оставшиеся до выборов 4 месяца правительство и правящее большинство в Сейме не будет снова нагнетать «языковые» вопросы и сражаться с родным для 37 процентов населения языком.

Наивные надежды

Прежде всего, следует помнить, что новое правительство будет ярко выражено право-консервативным. И Нацобъединение, и Объединенный список, даже будучи в оппозиции, диктовали в парламенте свою идеологическую повестку дня.

В большинстве случаев депутаты «Нового Единства» и Союза зеленых и крестьян поддерживали языковые инициативы правой оппозиции. Было бы странно надеяться, что сейчас, когда Нацобъединение и «объединенные» вернулись во власть, что-то кардинально в этом смысле изменится. Языковые инициативы тем более будут приниматься «на ура».

«А как же обещание не поднимать вопросы, раскалывающие общество?», – спросите вы. Парадокс, но националисты вовсе не рассматривают борьбу с русским языком как элемент и инструмент раскола общества! Они ведь интерпретируют это не как запрет (ограничение) использования русского языка в публичном пространстве, а как укрепление позиций госязыка! Чувствуете нюанс?

Под вопросами, раскалывающими общество, Кулбергс и, кстати, «Новое Единство» также понимают... Стамбульскую конвенцию! Иными словами, новое правительство не будет возвращаться к теме выхода Латвии из этой конвенции.

По просьбе же «Нового Единства» не будут пересматриваться и нормы в законах, которые регламентируют партнерские отношения!

Вот и все! А что касается языковых инициатив, то они будут сыпаться в Сейме, как из рога изобилия – и до 19-го июня, когда Сейм уйдет на каникулы, и особенно в сентябре – перед выборами. Ведь языковая эскалация помогала Нацобъединению всегда – было бы даже глупо Домбраве и Ко этот козырь не использовать. Тем более, что в парламенте желающих все это поддержать – большинство.

И никакого меню на русском

Когда вы будете читать этот номер «Сегодня НЕДЕЛЯ», в комиссии Сейма по народному хозяйству как раз будут рассматриваться внесенные уже к третьему чтению языковые дополнения в Закон о защите прав потребителей.

Предложения депутатов сводятся к тому, что, к примеру, продавец даже при всем желании не сможет общаться с покупателем на русском – пусть хоть этот язык и для продавца, и для покупателя является родным. Большего абсурда, пожалуй, трудно и придумать! Но если цель – создать максимум неудобств для тех, кто пришел потратить свои деньги (магазин, аптека, парикмахерская, автосалон и т.п), то это правильная тактика!

Дабы спасти ситуацию, минюст подготовил компромиссные предложения. Поправки минюста все-таки позволят покупателю и продавцу самим выбрать удобный язык общения, но при этом никакой публичной информации в письменной форме на русском быть не может! К примеру, меню в кафе или ресторане может содержать информацию, наряду с госязыком, на английском, французском или хоть на румынском, но только не на русском!

Без титров

Отметим, что Нацобъединение, вернувшись во власть, наверняка добьется, чтобы в повестку дня вернули уже давно переданный в комиссию Сейма законопроект о запрете субтитров на русском в кинотеатрах. С повестки дня не снята и инициатива о запрете радиорекламы на русском языке!

Ну а для того, чтобы государство почти полностью лишило себя возможности достучаться до русскоязычных с нужной государству (и власти!) информацией, готовятся жесткие поправки в Закон об общественных СМИ. Да, есть более мягкий вариант поправок от Совета по электронным СМИ – во исполнение решения Конституционного суда. Однако едва ли в предвыборном угаре победит относительно более либеральный подход.

Что еще в запасе у националистов?

Интересно, достанут ли националисты с пыльной полки комиссии Сейма по образованию свой проект Декларации, которая ограничивает любое использование русского языка в публичном пространстве? Времени на ее обсуждение до выборов маловато...

Однако снова напомнить о ней Нацобъединению, разумеется, было бы выгодно. Особенно учитывая, что последние рейтинги были для Нацобъединения очень неблагоприятные и конкуренция на националистическом фланге безжалостная – это еще и Объединенный список, и Союз зеленых и крестьян, и новая партия «Восходящее солнце», и даже частично «Новое Единство»...

Уже в этот четверг Сейм наверняка утвердит новое правительство и таким образом вступит в силу правительственная декларация, в которой, рискнем предположить, будет много «языковых» тезисов.

Новая тема для предвыборной кампании

Конечно, идеологи Нацобъединения прекрасно понимают, что одного «русского вопроса» может оказаться недостаточно для консолидации и удержания электората – нужно расширять фронт борьбы.

И в последние пару месяцев Нацобъединение дополнило политическую повестку дня темой миграции. Причем, если быть объективным, проблема миграции из стран третьего мира действительно становится актуальной... Но не будем обольщаться – тема иммиграции не затмит языковую тему. По крайней мере, пока…