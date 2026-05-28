Рига не добралась до кладбищенского саммита: учение жизни прошло без столицы Латвии 0 255

Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могила Пауля Шимана.

Из-за высокой стоимости – 20 тысяч евро на 12 человек – отменен визит делегации Рижского агентства памятников в Турин (Италия) на ежегодную конференцию Ассоциации значимых кладбищ (The Association of Significant Cemeteries).

В нынешнем году тема мероприятия «Учение жизни: Кладбища как образовательно-культурное наследие». Получается, Агентству подобное посещать не надо.

Хотя, если посмотреть, то Рижское агентство по памятникам обслуживает и обихаживает Братское кладбище. И проводит восстановительные работы в садово-парковом ансамбле «Большое (или как говорят в народе – «Старое немецкое») кладбище».

Разумеется, 12-ти чиновникам в Турин вряд ли был большой смысл ехать, но отправить туда пару представителей Риги наверное, всё же не помешало бы.

Но на фоне разгоревшихся политических скандалов, хорошо сдобренных критикой оппозиции, руководство Агентства и город объявили поездку нецелесообразной и расточительной. Командировочные можно потратить более целесообразно.

Отто Тиц.

Хотя на означенную конференцию определенно надо было бы командировать сотрудника «Ригас межи» Михаила Парахина, который в рабочее время убирает кладбища, а в свободное – на свои средства восстанавливает и реставрирует порушенные памятники известным личностям:

  • погибшему при обороне Риге во времена Бермондтиады кавалеру Ордена Лачплесиса (посмертно), прибалтийско-немецкому лейтенанту Отто Тицу,

  • Праведнику народов мира, доктору философии, прибалтийско-немецкому политику Паулю Шиману, и другим ныне позабытым героям.

Сейчас на Яковлевском кладбище восстанавливается случайно обнаруженные исследователем Латвийского института истории Андреем Гусачено элементы надгробного памятника генерал-майору Георгу фон Корнрумпфу.

#Рига #история #Латвия #памятники #конференция #события #кладбище
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
