В Латвии снова обсуждают, как блокировать сайты с российской пропагандой и нелегальной ретрансляцией, чтобы после истечения двухлетнего запрета они не могли даже на несколько дней возвращаться в доступ.

Глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейла Расима («Прогрессивные») сообщила, что поступила информация: в понедельник этой недели Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) разослал поставщикам услуг письмо о том, что в течение трех дней они должны восстановить доступ к тем сайтам, к которым до сих пор доступ был ограничен. По словам Расимы, список этих сайтов достаточно обширный, и среди них есть также сайт, подпадающий под санкции.

Расима поинтересовалась, как NEPLP пришел к такой ситуации и искали ли в совете решения.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш на заседании подчеркнул, что совет лишь соблюдает поправки к закону, которые Сейм утвердил еще в 2021 году. А именно: закон предусматривает, что NEPLP может блокировать конкретные страницы на срок до двух лет. После этого совет обязан снять ограничение и проверить, продолжает ли этот сайт нарушать правила ретрансляции. Если нарушение подтверждается, сайт блокируется снова.

В свою очередь, кратковременная разблокировка сайта, подпадающего под санкции, была «человеческой ошибкой», которую уже исправили, указал Аболиньш.

Таким образом, если сайт после двух лет ограничения по-прежнему нарушает условия ретрансляции, он может несколько дней беспрепятственно работать на территории Латвии, поскольку повторная блокировка не происходит сразу.

Именно возможность для таких сайтов несколько дней работать без препятствий вызвала возражения у отдельных депутатов комиссии Сейма. Расима спросила Аболиньша, не планировал ли NEPLP выступить с поправками к закону по этому вопросу. Аболиньш ответил отрицательно, указав, что NEPLP вообще не может инициировать поправки к закону.