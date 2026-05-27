Уже завтра, как известно, к работе приступит новое правительство Кулбергса - заседание Сейма по его утверждению начнется в 13.30. Никто из депутатов, ставших министрами, не намерен "удерживать" депутатский мандат. И это значит, что вместо депутатов, сложивших полномочия на время работы министрами, должны прийти следующие по списку кандидата - они получат так называемый "мягкий" мандат. Вопреки стереотипам, вовсе не все потенциальные депутаты... горят желанием таковыми быть на временно основе. Особенно, когда речь идет об очень коротком периоде - до конца октября этого года. Ведь уже 3-го ноября к работе приступит Сейм нового созыва. Вот и сейчас, как ожидается, несколько кандидатов в депутаты откажутся от мандата и тогда их место будет предложено следующим слугам народа.

Так вместо ставшего министром культуры Наурисом Пунтулисом мандат депутата полагается Гиртсу Лапиньшу из Национального объединения. Однако Лапиньш в прошлом году был избран в Рижскую думу и возглавляет комитет столичного муниципалитета. Не факт, что он согласится бросить эту работу ради того, чтобы посидеть в Сейме фактически 2,5 месяца, ведь уже после 19-го июня парламент уходит на летние каникулы до начала сентября. Тем более, что у председателя комитета Рижской думы зарплата лишь незначительно меньше, чем у рядового депутата Сейма. Забавно, но если Лапиньш откажется от мандата временного депутата Сейма, то тогда следующим по списку идет Эдвартс Ратниекс, который является вице-мэром Риги и тем более не покинет свою нынешнюю должность. Следующий кандидат - Робертс Кипурс, - скорее всего согласится быть депутатом, ведь во-первых, он работает учителем, а депутатам Сейма разрешено заниматься педагогической, академической и врачебной практикой. Таким образом, Кипурсу не нужно будет уходить из профессии, а после завершения полномочий этого парламента и в случае, если Кипурс не будет избран в 15-ый Сейм, он получит компенсацию в размере трех месячных окладов.

Что касается фракции Объединенного списка, то ее тоже ждут большие изменения, поскольку мандаты сложат и Кулбергс, и Кучинскис, и Смилтенс и Таварс. Двое кандидатов в депутаты - Иева Бранте и депутат Лимбажской думы Давис Мелналкснис уже дали согласие стать временными депутатами, два других претендента - депутат Талсинской думы Инга Приеде и депутат Лиепайской думы Райвис Калейс еще думают, менять ли им мандат депутата местного самоуправления на мандат депутата Сейма. Инга Приеде, работая на трех работах, в минувшем году в месяц получала "чистыми" 4,5 тысячи евро. Какой ей смысл переходить в Сейм? Ведь она потеряет дополнительную работу и в итоге даже потеряет в доходах. Если Приеде откажется, то мандат может взять агроном Янис Бергманис.

Поскольку в правительство уходит секретарь президиума Сейма Эдвардс Смилтенс, то депутатам предстоит и осуществить изменения в президиуме Сейма. Вместо Смилтенса в секретари президиума будут предлагать депутата Линду Матисоне.