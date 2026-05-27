В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления.

«Хранить деньги на счете или наличными — привычно и понятно, однако за последние десять лет совокупная инфляция в Латвии достигла 56%. Это означает, что на 100 евро в апреле 2016 года можно было купить почти вдвое больше, чем сегодня. Средства, которые все это время просто лежали на счете, незаметно потеряли более половины своей реальной стоимости», — объясняет представитель латвийского коммерческого банка Олег Андреев.

Инфляция в Латвии по различным потребительским группам (апрель 2016 года — апрель 2026 года):

Стоматология — +123,4% (100 € → 223,40 €) Амбулаторные медицинские услуги — +104,2% (100 € → 204,20 €) Коммунальные услуги (водоснабжение и др.) — +80,6% (100 € → 180,60 €) Электроэнергия, газ и другие виды топлива — +78,2% (100 € → 178,20 €) Эксплуатация личного транспорта — +75,4% (100 € → 175,40 €) Жилье, водоснабжение, энергия (в целом) — +72,1% (100 € → 172,10 €) Продукты питания и напитки — +71,7% (100 € → 171,70 €) Рестораны и кафе — +66,4% (100 € → 166,40 €) Здравоохранение (в целом) — +53,8% (100 € → 153,80 €) Высшее образование — +52,8% (100 € → 152,80 €) Другое образование — +50,2% (100 € → 150,20 €) Непродовольственные товары — +45,2% (100 € → 145,20 €) Грузовые перевозки — +170,4% (100 € → 270,40 €) — рекордный рост

Сколько съела инфляция за 10 лет

Если анализировать инфляцию в Латвии по сравнению с ЕС, видно, что критическим стал 2022 год: из-за энергетического кризиса и войны в Украине инфляция достигла 17,3% — почти вдвое больше среднего показателя по ЕС (9,2%). В странах Балтии показатели были одними из самых высоких во всем Евросоюзе, что объяснялось зависимостью от импортируемой энергии и высокой долей открытой экономики.

«Фактически это означает, что несмотря на большой объем накоплений — 12,1 миллиарда евро на счетах — и его ежегодный рост, покупательная способность этих средств стремительно снижается. Поэтому думать: “Я отложу деньги на старость, а потом просто буду их тратить” — ошибочная стратегия. Инфляция съест их быстрее, и вы даже не успеете “насладиться” своими накоплениями», — поясняет эксперт.

Одновременно среди жителей Латвии по-прежнему сохраняются сомнения в надежности банковской системы и недоверие к инвестициям — о себе все еще напоминают 90-е годы и наследие СССР в виде непонимания финансовых инструментов. В результате 83% жителей Латвии не инвестируют в финансовые инструменты, за исключением пенсионных и страховых продуктов. При этом у 22% жителей нет финансовой «подушки безопасности» даже на три месяца.