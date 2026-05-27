Государственная служба защиты растений вновь зафиксировала распространение златогузки в Земгале. Этот вредитель опасен не только для деревьев, но и для людей: токсичные волоски гусениц могут вызывать сильную аллергию, воспаление кожи и тяжелые проблемы с дыханием.

В Земгале снова обнаружили златогузку — опасного вредителя, который угрожает как деревьям, так и здоровью людей. На этот раз гусеницы были найдены в Лиелплатонской волости Елгавского края, а специалисты Государственной службы защиты растений подтвердили, что речь действительно идет о златогузке.

Массовое распространение этого вредителя в регионе впервые зафиксировали еще в 2021 году. С тех пор новые очаги регулярно появляются в разных местах Земгале.

Главную опасность представляют не сами бабочки, а гусеницы.

Их тело покрыто тысячами микроскопических волосков с токсичным веществом. При угрозе гусеницы сбрасывают эти волоски в окружающую среду. Они очень легкие, могут долго находиться в воздухе и даже спустя годы снова подниматься ветром.

Контакт с ними способен вызвать воспаление кожи и глаз, сильный зуд, сыпь и аллергические реакции. Для людей с астмой последствия могут быть особенно серьезными — вплоть до тяжелых проблем с дыханием.

Опасными остаются не только сами гусеницы, но и их паутинные гнезда, коконы и сброшенные оболочки после линьки.

Наибольший риск приходится на период с мая по конец июля.

Кроме угрозы для здоровья, златогузка опасна и для деревьев. Гусеницы способны полностью объедать листву дубов, лип, осин, плодовых деревьев и других лиственных пород. При многолетнем массовом распространении деревья могут погибнуть. Вредитель любит солнечные и теплые места — его чаще всего находят на опушках, в садах, аллеях и разреженных лесах.

Специалисты предупреждают, что бороться со златогузкой нужно осторожно. Самым эффективным способом считается удаление ветвей с гнездами гусениц и их сжигание. При этом обязательно использовать перчатки, защитные очки и респиратор.

Перед работами в саду или покосом травы рекомендуется поливать территорию водой, чтобы токсичные волоски не поднимались в воздух.

Отдельную проблему создает способность гусениц распространяться с помощью автомобилей. Если машина стоит под зараженным деревом, вредитель может попасть на кузов и таким образом переноситься в другие места.

В жилых домах гусениц рекомендуют убирать пылесосом с водяным фильтром, добавляя в воду немного мыла. Особенно эффективным считается удаление паутинных гнезд зимой или ранней весной — до того, как гусеницы покинут укрытия.

Государственная служба защиты растений просит жителей Латвии, особенно Земгале, сообщать о случаях обнаружения златогузки и присылать фотографии гусениц по электронной почте [email protected] .

Ситуация показывает, что златогузка постепенно становится не только проблемой лесов и садов, но и вопросом общественного здоровья в отдельных регионах Латвии.