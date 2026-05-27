Певица Кристина Орбакайте отпраздновала 55-летие в Лос-Анджелесе в кругу семьи. Артистка опубликовала новые фотографии с сыном Никитой Пресняковым и дочерью Клавдией.

На одном из опубликованных кадров Орбакайте позирует вместе со старшим сыном Никитой Пресняковым и дочерью Клавдией. Предположительно, фотографию сделал супруг артистки — бизнесмен Михаил Земцов. Присутствовал ли на празднике младший сын певицы Дени, неизвестно.

Напомним, в 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова. В этом браке у пары родилась дочь Клавдия.

От предыдущих отношений у певицы также есть двое сыновей: 35-летний Никита от музыканта Владимира Преснякова и 28-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова.

Поклонники особенно отметили редкие семейные кадры с детьми, которыми певица делится не так часто.