Молодая избранница звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева Виталина Протасова подогрела слухи о возможной свадьбе. Актриса опубликовала фотографии в свадебном платье и показала кольцо на безымянном пальце.

Молодая возлюбленная Сергея Исаева заинтриговала поклонников свадебными кадрами

Молодая избранница звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева Виталина Протасова подогрела слухи о возможной свадьбе. Актриса опубликовала фотографии в свадебном платье и показала кольцо на безымянном пальце.

На своей странице в социальных сетях Виталина разместила сразу два неоднозначных снимка. На одном кадре она позирует в свадебном платье, сопроводив публикацию эмодзи с женихом, невестой, обручальным кольцом и домиком с сердцем. На другом фото Протасова уже запечатлена вместе с Сергеем Исаевым и демонстрирует кольцо на руке.

Виталина Протасова.

Поклонники тут же начали строить догадки о возможной помолвке пары. Впрочем, не исключено, что романтичные образы были созданы для съемок нового выпуска шоу «Уральские пельмени». Накануне актриса также сообщила, что работа над очередным сезоном проекта завершена, а команда уходит на каникулы.

О романе 54-летнего Сергея Исаева и Виталины Протасовой стало известно весной этого года. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 26 лет. Новость вызвала активное обсуждение в социальных сетях и одновременно подтвердила давние слухи о переменах в личной жизни шоумена.

В мае пара вместе отдыхала в Египте. Артист делился видео с пляжа и романтичными кадрами вечерних прогулок. На одном из снимков Сергей и Виталина сидели в обнимку на качелях, а публикацию сопровождала песня Владимира Преснякова со словами: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я».

Ранее Исаева и Протасову уже замечали вместе на публичных мероприятиях, в том числе на новогоднем шоу «Уральских пельменей», где они выходили на сцену вдвоем. Однако долгое время пара предпочитала не комментировать свои отношения.

Известно, что Виталина Протасова окончила Институт современного искусства в 2021 году. Она снималась в сериале «Кризисный центр» и нескольких короткометражных проектах, участвует в фотосессиях и увлекается конным спортом.

Поклонники начали подозревать перемены в личной жизни Сергея Исаева еще несколько лет назад. После 2021 года артист практически перестал публиковать фотографии с супругой Ириной, хотя раньше нередко посвящал ей трогательные признания в соцсетях. При этом официально о разводе шоумен не объявлял.

28-летняя модель уже полноценно хозяйничает на участке и в особняке 54-летнего юмориста.

Виталина Протасова опубликовала кадры из роскошного коттеджа Исаева, показывая, как обустраивает быт и проводит время на приватной территории. «Я здесь чувствую себя как дома, — делится актриса в своем Instagram. — Сергей очень поддерживает мои творческие начинания». Однако в открытом доступе нет фотографий совместного быта – только кадры из отпуска на море.

Бывшая супруга артиста эмоционально отреагировала на новости о его новом романе, однако в подробности вдаваться не захотела.

«Я не слежу за жизнью других людей и никому не советую. Комментировать ничего не могу», — резко заявила Ирина.

Тайный развод

В мае 2026 года 54-летний артист официально подтвердил развод со второй супругой Ириной. Отношения длились с 2009 года, у бывших супругов двое общих сыновей – Елисей (2013 г. р.) и Савелий (2016 г. р.). Как отмечает инсайдер, Исаев полностью стер из своих аккаунтов все упоминания о прошлой семейной жизни.

В мае 2026 года 54-летний артист официально подтвердил развод со второй супругой Ириной.

Пока Сергей Исаев и Виталина Протасова не делают официальных заявлений о свадьбе, поклонникам остается лишь гадать, были ли свадебные фотографии частью съемок или намеком на важные перемены в жизни пары. Но одно очевидно — роман артиста и молодой актрисы продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.