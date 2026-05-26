Китайский бизнесмен потратил значительную сумму на мини-особняк для своих собак. Этот дворец для питомцев оснащен дискотекой, бассейнами и различными аттракционами, сообщает South China Morning Post.

На строительство собачьей усадьбы Чжоу вложил $51 000. Роскошный дом оборудован кондиционерами, телевизором, диспенсером для воды, сушилкой, лифтом и отдельной туалетной комнатой. Питомцы могут развлекаться на дискотеке, горках, качелях и в бассейнах.

Не обошлось и без аттракционов: Чжоу установил для собак мини-колесо обозрения, американские горки и игрушечные машинки. Также в особняке есть кинопроектор, мини-поезд и даже торговый киоск.

Китаец строил дом для 10 собак на протяжении трех лет. Первоначальный дизайн особняка был гораздо более скромным, однако после критики в соцсетях, где люди писали, что животным скучно, Чжоу добавил новые объекты. По словам 33-летнего бизнесмена, который занимается разведением раков, он решил построить особняк для собак просто потому, что любит животных.

Я не покупаю дорогую одежду и тому подобное. Я просто трачу деньги на своих собак,

— пояснил Чжоу.

В соцсетях пользователи шутят, что живут хуже, чем питомцы Чжоу.

Нахожу свою жизнь не такой комфортной, как жизнь его собак,

— написал один из пользователей.

Брат Чжоу, может, тебе не хватает собак? Я хочу быть псом и жить в твоем доме,

— добавил другой.