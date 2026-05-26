Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китаец построил для собак роскошный особняк с дискотекой и аттракционами 0 66

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китаец построил для собак роскошный особняк с дискотекой и аттракционами

Дворец для собак обошелся мужчине в значительную сумму.

 

Китайский бизнесмен потратил значительную сумму на мини-особняк для своих собак. Этот дворец для питомцев оснащен дискотекой, бассейнами и различными аттракционами, сообщает South China Morning Post.

На строительство собачьей усадьбы Чжоу вложил $51 000. Роскошный дом оборудован кондиционерами, телевизором, диспенсером для воды, сушилкой, лифтом и отдельной туалетной комнатой. Питомцы могут развлекаться на дискотеке, горках, качелях и в бассейнах.

Не обошлось и без аттракционов: Чжоу установил для собак мини-колесо обозрения, американские горки и игрушечные машинки. Также в особняке есть кинопроектор, мини-поезд и даже торговый киоск.

 

Китаец строил дом для 10 собак на протяжении трех лет. Первоначальный дизайн особняка был гораздо более скромным, однако после критики в соцсетях, где люди писали, что животным скучно, Чжоу добавил новые объекты. По словам 33-летнего бизнесмена, который занимается разведением раков, он решил построить особняк для собак просто потому, что любит животных.

Я не покупаю дорогую одежду и тому подобное. Я просто трачу деньги на своих собак,

— пояснил Чжоу.

В соцсетях пользователи шутят, что живут хуже, чем питомцы Чжоу.

Нахожу свою жизнь не такой комфортной, как жизнь его собак,

— написал один из пользователей.

Брат Чжоу, может, тебе не хватает собак? Я хочу быть псом и жить в твоем доме,

— добавил другой.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследователи назвали главные причины предотвратимого рака
Изображение к статье: Восстановление месячных после родов при грудном вскармливании
Изображение к статье: Ксения Алферова.
Изображение к статье: Астрологи рассказали, какой тип мужчин подходит женщинам разных знаков зодиака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Масло
Бизнес
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
Изображение к статье: Болельщики сборной Латвии
Спорт
Изображение к статье: Фото Минобороны ЛР.
Наша Латвия
Изображение к статье: Харий Витолиньш
Спорт
Изображение к статье: Дружба между мужчинами обычно выглядит иначе, чем между женщинами.
Люблю!
Изображение к статье: Масло
Бизнес
Изображение к статье: Эвика Силиня
Политика
Изображение к статье: Болельщики сборной Латвии
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео