Месячные после родов при грудном вскармливании обычно восстанавливаются после завершения кормления, что может занять от 6 до 24 месяцев. Однако иногда цикл может начать восстанавливаться одновременно с грудным вскармливанием.

Когда должны восстановиться месячные?

Во время лактации в организме женщины вырабатывается гормон пролактин, который блокирует деятельность яичников, что предотвращает овуляцию и созревание яйцеклеток. Это естественный процесс.

Тем не менее, существуют факторы, которые могут нарушить этот процесс:

* Уменьшение частоты или длительности кормлений.

* Перевод ребенка на смешанное питание.

* Введение прикорма.

* Прием гормональных контрацептивов.

* Стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, интоксикация.

Если это произошло, отменять грудное вскармливание не нужно, так как это считается нормальным.

При возникновении сильных болей или других проблем со здоровьем рекомендуется обратиться к акушеру-гинекологу. Восстановление менструального цикла может занять 2–3 месяца и более, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Он может измениться по сравнению с тем, что было до родов, включая длительность, ощущения и обильность выделений.

Влияние менструации на грудное молоко

Существует мнение, что с началом месячных может измениться вкус грудного молока. Некоторые кормящие мамы замечают, что их дети начинают капризничать и отказываться от груди во время кормления. Однако официальных подтверждений этому нет, и причины изменений в поведении ребенка могут быть иными.

Тем не менее, менструальный цикл может повлиять на количество молока. Из-за гормональных изменений его может вырабатываться меньше, и оно может течь медленнее при сосании. Это может вызывать беспокойство у младенца во время лактации, но проблема обычно решается сама собой, если продолжать регулярно прикладывать ребенка к груди.

Кормящая мама может испытывать усталость и сонливость во время месячных, но это состояние обычно проходит через 1–2 дня. Возможны предменструальные боли в груди во время и после кормления, которые могут продолжаться до начала месячных и в первые дни цикла. Грудь может ощущаться наполненной, твердой и чувствительной к прикосновениям.

Иногда месячные могут не приходить после завершения грудного вскармливания. Однако не стоит ожидать их немедленного появления; обычно должно пройти 6–8 недель после окончания лактации.

Если месячные не начинаются после этого срока, рекомендуется обратиться к гинекологу. Возможные причины могут включать гормональные нарушения, заболевания или новую беременность, особенно если в период грудного вскармливания не использовалась контрацепция.