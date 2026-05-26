После серии инцидентов с беспилотниками в странах Балтии и Финляндии эксперты объяснили возможный механизм, с помощью которого Россия может перенаправлять украинские дроны в сторону НАТО. Речь идет о масштабном использовании GPS-глушения и подмены навигационных сигналов.

Россия может перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии и Финляндии с помощью радиоэлектронной борьбы и поддельных GPS-сигналов. Об этом британской газете The Telegraph рассказали несколько экспертов по навигации и безопасности, пишет nra.lv.

В последние недели в воздушном пространстве Балтии регулярно фиксируют неопознанные дроны. На этом фоне власти Латвии, Эстонии и Финляндии уже начали предупреждать жителей о возможных угрозах с воздуха.

По данным экспертов, ключевую роль в подобных операциях играет мощный передатчик в Калининграде. Он способен полностью подавлять GPS-сигнал, на который ориентируется беспилотник.

Когда дрон теряет связь со спутниковой навигацией, он автоматически начинает искать новый сигнал. Именно в этот момент, как утверждают специалисты, и включается механизм так называемого «спуфинга» — передачи ложных координат.

Фальшивый сигнал оказывается значительно мощнее обычного GPS, и дрон начинает воспринимать именно его как настоящий.

В результате беспилотник «убеждают», что он якобы находится глубже на территории России, чем на самом деле. Пытаясь вернуться к заданному маршруту или базе, аппарат меняет направление и уходит на запад — в сторону стран НАТО.

Именно так дроны могут оказаться над Финляндией, Эстонией или Латвией.

Дополнительно Россия может вмешиваться и во внутренние системы дрона. Директор Британского института навигации Ремзи Фарагер объяснил, что можно искажать временные коды в бортовом компьютере беспилотника. По его словам, система может начать «думать», что прошло, например, десять лет. Это приводит к сбоям, перезагрузкам или полной потере управления во время полета.

Эксперты считают, что проблема будет только усиливаться. Аналитик центра Chatham House Кир Джайлс отметил, что для Москвы такие операции практически ничего не стоят, но при этом создают серьёзный эффект.

«У России нет причин останавливаться: эти действия ничего не стоят Москве и не имеют последствий, однако эффект огромен», — заявил он.

Украина уже пытается искать способы защиты от подобных методов радиоэлектронной борьбы. Для дронов малого радиуса действия одним из решений становится использование оптоволоконного кабеля, который беспилотник тянет за собой и который невозможно заглушить GPS-помехами.

Еще один вариант — использование искусственного интеллекта и систем автономной навигации, позволяющих дрону ориентироваться без спутникового сигнала.

Тема особенно активно обсуждается после недавних инцидентов в Балтии. В прошлый вторник жители нескольких регионов Латвии получили предупреждения о возможных угрозах в воздушном пространстве.

В тот же день истребитель F-16 ВВС Румынии, участвующий в миссии НАТО по патрулированию Балтии, сбил дрон над Эстонией. Операцию координировал Центр управления и связи Военно-воздушных сил Латвии.

По данным эстонских властей, беспилотник был перехвачен недалеко от волости Пылтсамаа после визуального подтверждения цели.

Серия подобных инцидентов показывает, что радиоэлектронная война постепенно становится одной из главных угроз для воздушного пространства региона — даже без прямого применения ракет или авиации.