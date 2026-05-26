Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа массово сносит старые дамбы ради спасения рек 0 261

В мире
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европа массово сносит старые дамбы ради спасения рек
ФОТО: Freepik

В 2025 году страны Европы демонтировали более 600 дамб, шлюзов и других речных барьеров, восстановив свободное течение свыше 3740 километров рек. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Dam Removal Europe, это уже пятый подряд рекордный год по количеству снесенных сооружений.

Речь идет не только о крупных дамбах, но и о старых шлюзах, мостах и водосбросах, многие из которых давно перестали использоваться, однако продолжали мешать миграции рыбы и нарушать природные экосистемы.

Всего за год в Европе убрали не менее 603 барьеров — на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего сооружений демонтировали в Швеции, Финляндии и Испании.

Одним из символических примеров стал снос старой плотины на реке Мелса в Исландии. Когда-то она снабжала электроэнергией ферму, но давно не работала. По словам инженеров, в старой электростанции уже жили овцы.

Экологи отмечают, что устаревшие плотины изменяют температуру воды, нарушают перенос осадков и блокируют миграцию рыб. По оценкам специалистов, численность мигрирующих пресноводных рыб в Европе с 1970 года сократилась примерно на 75%.

При этом эксперты подчеркивают, что демонтаж требует осторожного подхода, поскольку некоторые искусственные барьеры также помогают сдерживать распространение инвазивных видов.

Сейчас на реках Европы насчитывается более миллиона различных барьеров, десятки тысяч из которых считаются ненужными или устаревшими. После принятия нового закона ЕС о восстановлении природы страны Евросоюза обязались восстановить 25 тысяч километров рек со свободным течением к 2030 году.

Экологи считают, что массовый демонтаж старых плотин становится одним из ключевых шагов по восстановлению природных экосистем Европы. Освобождение рек помогает возвращать миграцию рыб, улучшать состояние водоемов и постепенно восстанавливать природный баланс, нарушавшийся десятилетиями.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Индии стремительно набирает популярность сатирическое интернет-движение «Партия тараканов».
Изображение к статье: Военный дрон над Балтией
Изображение к статье: Дональд Трамп.
Изображение к статье: Дональд Трамп на фоне карты Ближнего Востока

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полиция Елгавы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шоу дронов в Сиднее. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Психологи объяснили, что делает женщину по-настоящему притягательной
Люблю!
Изображение к статье: Жара в Европе.
В мире
Изображение к статье: Утка на озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инсульт до 60 лет оказался связан с особенностями крови
Техно
Изображение к статье: Полиция Елгавы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шоу дронов в Сиднее. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Психологи объяснили, что делает женщину по-настоящему притягательной
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео