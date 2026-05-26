В 2025 году страны Европы демонтировали более 600 дамб, шлюзов и других речных барьеров, восстановив свободное течение свыше 3740 километров рек. Как сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Dam Removal Europe, это уже пятый подряд рекордный год по количеству снесенных сооружений.

Речь идет не только о крупных дамбах, но и о старых шлюзах, мостах и водосбросах, многие из которых давно перестали использоваться, однако продолжали мешать миграции рыбы и нарушать природные экосистемы.

Всего за год в Европе убрали не менее 603 барьеров — на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего сооружений демонтировали в Швеции, Финляндии и Испании.

Одним из символических примеров стал снос старой плотины на реке Мелса в Исландии. Когда-то она снабжала электроэнергией ферму, но давно не работала. По словам инженеров, в старой электростанции уже жили овцы.

Экологи отмечают, что устаревшие плотины изменяют температуру воды, нарушают перенос осадков и блокируют миграцию рыб. По оценкам специалистов, численность мигрирующих пресноводных рыб в Европе с 1970 года сократилась примерно на 75%.

При этом эксперты подчеркивают, что демонтаж требует осторожного подхода, поскольку некоторые искусственные барьеры также помогают сдерживать распространение инвазивных видов.

Сейчас на реках Европы насчитывается более миллиона различных барьеров, десятки тысяч из которых считаются ненужными или устаревшими. После принятия нового закона ЕС о восстановлении природы страны Евросоюза обязались восстановить 25 тысяч километров рек со свободным течением к 2030 году.

Экологи считают, что массовый демонтаж старых плотин становится одним из ключевых шагов по восстановлению природных экосистем Европы. Освобождение рек помогает возвращать миграцию рыб, улучшать состояние водоемов и постепенно восстанавливать природный баланс, нарушавшийся десятилетиями.