Исследователи из University of Maryland выяснили, что у людей со второй группой крови риск инсульта до 60 лет может быть выше. Работа, опубликованная в Neurology, показала: носители группы крови A1 сталкивались с ранними инсультами на 16% чаще, чем остальные участники исследования.

Исследователи проанализировали данные 48 генетических исследований, включавших около 17 тыс. пациентов, перенесших инсульт, и почти 600 тыс. человек без этого заболевания. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет.

Авторы изучали связь между генетическими вариантами системы групп крови ABO и риском раннего инсульта. Анализ показал, что носители подгруппы A1, соответствующей второй группе крови, чаще сталкивались с инсультом до 60 лет. Напротив, у людей с первой группой крови риск оказался на 12% ниже среднего.

«Число ранних инсультов растет. Такие пациенты чаще погибают от этого состояния, а выжившие могут жить с последствиями десятилетиями. При этом причин инсультов в молодом возрасте изучено недостаточно», — отметил один из авторов работы, сосудистый невролог Стивен Киттнер.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет о небольшом увеличении риска. Авторы не считают, что людям со второй группой крови нужно проходить дополнительное обследование или особый скрининг.

Причины обнаруженной связи пока остаются неясными. По мнению исследователей, она может быть связана с особенностями свертывания крови — например, различиями в работе тромбоцитов, клеток сосудистой стенки и белков, участвующих в образовании тромбов.

Ученые также сравнили данные более чем 9 тыс. человек старше 60 лет, перенесших инсульт, с 25 тыс. участников контрольной группы. В этой возрастной категории связь между второй группой крови и инсультом уже исчезала. Авторы предполагают, что ранние инсульты могут развиваться по иным механизмам, чем инсульты в пожилом возрасте.

