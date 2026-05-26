Представлен сверхлегкий экзоскелет Haier W3 с ИИ и с неньютоновскими жидкими материалами 0 64

Дата публикации: 26.05.2026
Haier представила роботизированный экзоскелет Haier W3 весом всего 1,75 килограмма.

Компания Haier представила роботизированный экзоскелет с искусственным интеллектом. Модель Haier W3 выполнена из углеродного волокна и титанового сплава, оснащено искусственным интеллектом и использует неньютоновские жидкие материалы для защиты суставов и снижения ударных нагрузок.

Неньютоновская жидкость — это жидкость, вязкость которой меняется в зависимости от скорости её перемешивания или силы, приложенной к ней. В отличие от воды или масла, при резком ударе или сжатии она становится твердой, а если воздействовать медленно — снова ведет себя как обычная жидкость.

Данное устройство оснащено алгоритмом анализа походки на основе искусственного интеллекта версии 3.0 и имеет встроенные многомерные датчики, которые позволяют определять намерения пользователя относительно движений за миллисекунды.

Кроме того, Haier W3 способен интеллектуально адаптироваться к 12 видам повседневных спортивных сценариев, автоматически переключаясь и выбирая оптимальный режим помощи.

Разработчики считают, что подобные экзоскелеты могут стать новым этапом в развитии персональных роботизированных технологий. Благодаря легкому весу, интеллектуальной системе анализа движений и адаптации к разным сценариям активности такие устройства постепенно приближаются к массовому использованию — от спорта и реабилитации до повседневной помощи людям при физических нагрузках.

