Хотите верьте - хотите нет! Откуда на логотипе автомобиля «Альфа Ромео» герб белорусского городка Пружаны? 0 211

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Герб

И на логотипе компании, и на гербе белорусского населенного пункта изображен змей, заглатывающий человека.

Этот символ известен в геральдике как бисчоне или бисцион (от лат. bestia - «зверь»), он принадлежал средневековым герцогским родам Висконти и Сфорца, которые управляли итальянским Миланом. В 1910 году автокомпания «Альфа Ромео» объединила в своем логотипе герб Милана - крест на белом фоне - и исторический герб со змеей.

Определенной версии происхождения бисциона и точной датировки нет, но уже в 1100 году на гербе Висконти был представлен лазурный змей на серебряном фоне, держащий в пасти человека. Семейство Висконти правило Миланом до 1450 г.

В 1518 году Бона Сфорца, миланская принцесса и правнучка Франческо I Сфорца, приняла предложение руки от польского короля Сигизмунда I Старого. Через 80 лет, когда на королевском троне была дочь Боны Сфорца Анна Ягеллонка (жена Стефана Батория), местечко Пружаны освободили от земской зависимости, подарив ему Магдебурское право вместе со статусом города и городской печатью. В память о своей матери королева удостоила Пружаны и гербом бисционом.

Вот такие у эмблемы «Альфа Ромео» и герба Пружан общие корни.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
