В Елгаве полиция задержала женщину, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без техосмотра, страховки и документов. Позже был задержан и ее муж — мужчина угрожал полицейским и пытался помешать их работе.

Инцидент произошел вечером 23 мая в Елгаве во время патрулирования сотрудников Батальона специальных заданий Государственной полиции.

Около 22:00 правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, который двигался по улице Прохорова неуверенно и резко ускорялся. По версии полиции, водительница, вероятно, заметила служебный автомобиль и попыталась избежать контакта с полицейскими.

После включения проблесковых маячков сотрудники полиции начали преследование машины. Автомобиль остановился на автобусной остановке.

За рулем находилась женщина, которая не смогла предъявить водительское удостоверение. Проверка показала, что она была пьяна — уровень алкоголя составил 1,28 промилле. Кроме того, выяснилось, что автомобиль не прошел государственный техосмотр и не имел обязательного страхования OCTA.

Во время оформления нарушения к месту происшествия подошел мужчина, который, как позже выяснилось, оказался мужем водительницы. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он мешал работе правоохранителей, угрожал сотрудникам полиции и предлагал «разобраться».

Несмотря на предупреждения, мужчина продолжал конфликтовать с полицейскими. Позже, разговаривая по телефону, он также угрожал, что к месту приедет еще один человек, который «раскидает полицейских по земле». Когда было принято решение о задержании, мужчина попытался скрыться, однако его задержали и доставили сначала на медицинскую экспертизу, а затем в вытрезвитель.

В отношении женщины начаты административные процессы сразу по нескольким нарушениям — за вождение в нетрезвом виде, отсутствие OCTA, отсутствие техосмотра и управление автомобилем без необходимых документов. В отношении мужчины также начат административный процесс — за неповиновение законным требованиям полиции, препятствование работе должностных лиц и недекларированное место жительства.

Подобные случаи полиция регулярно приводит как пример того, как одно нарушение на дороге быстро перерастает в целую цепочку правонарушений — особенно если в ситуацию вмешиваются алкоголь и агрессивное поведение.

Государственная полиция вновь призвала жителей не садиться за руль в состоянии опьянения и не позволять делать это близким. В экстренных случаях жителей просят сообщать о таких ситуациях по телефону 112.