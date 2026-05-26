Напомним, что кандидат в премьеры Андрис Кулбергс решил поделить все имеющиеся посты поровну - по 4 должности на каждую из 4 политических сил, которые вошли в новую правящую коалицию. При этом Кулбергс решил не брать во внимание количество депутатских мест у той или иной партии.

Таким образом, формально в более выгодной ситуации оказались те политические силы - прежде всего Нацобъединение, - у которых мандатов в Сейме значительно меньше, чем у того же "Нового Единства", а министерских портфелей - столько же. После того, как было сформировано будущее правительство, политологи поспешили поделиться с широкой общественностью своими выводами о том, кто в этой игре по распределению портфелей выиграл, а кто проиграл. В главного проигравшего эксперты однозначно записали "Новое Единство" - мало того, что это политическое объединение с 28-ю голосами в Сейме получило всего 4 министерских портфеля, так еще и некогда самой могущественной партии власти "отдали" по-существу самоубийственную для любого политика пост министра сообщений!

Конечно, с одной стороны, если исходить из соотношения депутатских мандатов и министерских портфелей, то политологи правы - объединение "Новое Единство" выглядит проигравшим, его словно наказали за развал собственного правительства. С другой стороны, это как раз тот случай, когда... нет худа без добра! Да, "Новое Единство" потеряло былое влияние и половину министерских портфелей, но... зато избавилось от крайне непопулярной в обществе и даже среди избирателей этой политической силы Эвики Силини. Ее нет ни на посту премьера, ни на министерском посту, и теперь вполне можно "Новому Единству" выдвинуть нового лидера (новый локомотив), с которым "Новое Единство" потеряет меньше, чем с лидером в лице Эвики Силини! А потерю влияния на 4-5 месяцев - до создания после выборов нового правительства, - эта политическая сила как-нибудь переживет!

Одним из основных победителей этой политической игры называют Объединенный список - данная политическая сила, которая еще в конце минувшего года, согласно рейтингам, с трудом преодолевала пятипроцентный барьер, нынче получила пост премьера и стало быть великолепные стартовые позиции на выборах. Это утверждение экспертов верно, но лишь при условии, что Кулбергс действительно за эти 4 месяца до выборов сможет проявить себя с положительной стороны и избиратели реально увидят какое-то улучшение или намеки на улучшение жизни в стране. Однако данная миссия - улучшить жизнь в стране за 4 месяца, - выглядит практически невозможной. Если предыдущее правительство за почти 3 года ничего существенного не добилось, то наивно ожидать какого-то прорыва за 4 месяца, тем более в условиях активной предвыборной кампании! Так что, кажущийся сегодня успех Объединенного списка может уже ближе к сентябрю сойти на нет.

А вот кто действительно выиграл от всех этих пертурбаций с правительством, так это уже упомянутое Нацобъединение! И дело здесь не в количестве должностей, а в том, какие это должности! Три поста из четырех - ну просто подарок судьбы, поскольку эти сферы являются приоритетными для Нацобъединения и полностью совпадают с идеологическими установками данной партии! Получив под свой контроль МВД, Нацобъединение сможет рассказывать о том, как оно усиливает борьбы с нелегальной миграцией и ужесточает условия легального въезда в страну граждан третьих стран! Ограничение миграции - это приоритет приоритетов Нацобъединения и он уже даже периодами затмечает другой приоритет - борьбу с русским языком в публичном пространстве. Для этого, кстати, у Нацобъединения будет еще два министерства - образования и культуры. И хотя последние рейтинги Нацобъединение не жаловали, очевидно, что уже к середине лета популярность Нацобъединения начнет расти, поскольку националистически настроенный электорат будет теперь возлагать на Нацобъединение определенные надежды.