Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X поразмышлял над последствиями залета в Латвию дронов. Вот его в какой-то степени неожиданные выводы:

"Откровенно говоря, я думаю, что те прилетевшие в Латвию дроны — это самое ценное, что с нами как с обществом и государством в последние годы произошло. НАКОНЕЦ-ТО мы начинаем хоть немного понимать реальность, пусть и в микро-объемах, но примерно начинаем понимать реальность. НАКОНЕЦ-то начинаются какие-то реальные действия, чтобы понять все сложности обнаружения, понять проблемы оповещения, гражданской обороны, организации жизни. Наконец, широкая общественность начинает понимать, что некоторые политики занимались саботажем, некоторые беспомощными и это нельзя терпеть. Система обнаружения не работает, сайт 112 зависает, оповещение хаотичное, непродуманное и т. п. , уже не говоря о том, чтобы сбить дрон, обеспечить укрытия…

Спасибо тем дронам, которые без жертв что-то сдвинули с мертвой точки. Но смена правительства, конечно, сама по себе ничего не решает. Надеюсь, что действия последуют."