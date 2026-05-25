Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Политолог о том, как дроны помогли Латвии 1 263

Политика
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: летающий беспилотник

летающий беспилотник

ФОТО: Youtube

"Спасибо тем дронам, которые что-то сдвинули с мертвой точки".

Политолог и публицист Юргис Лиепниекс в социальной сети X поразмышлял над последствиями залета в Латвию дронов. Вот его в какой-то степени неожиданные выводы:

"Откровенно говоря, я думаю, что те прилетевшие в Латвию дроны — это самое ценное, что с нами как с обществом и государством в последние годы произошло. НАКОНЕЦ-ТО мы начинаем хоть немного понимать реальность, пусть и в микро-объемах, но примерно начинаем понимать реальность. НАКОНЕЦ-то начинаются какие-то реальные действия, чтобы понять все сложности обнаружения, понять проблемы оповещения, гражданской обороны, организации жизни. Наконец, широкая общественность начинает понимать, что некоторые политики занимались саботажем, некоторые беспомощными и это нельзя терпеть. Система обнаружения не работает, сайт 112 зависает, оповещение хаотичное, непродуманное и т. п. , уже не говоря о том, чтобы сбить дрон, обеспечить укрытия…

Спасибо тем дронам, которые без жертв что-то сдвинули с мертвой точки. Но смена правительства, конечно, сама по себе ничего не решает. Надеюсь, что действия последуют."

×
Читайте нас также:
#Латвия #политики #общество #технологии #оборона #дроны #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Портфели ждут новых министров
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Раймонд Паулс
Изображение к статье: Президент Эдгар Ринкевич и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &
Изображение к статье: Глава Католической церкви Лев XIV.
В мире
Изображение к статье: Молодой картофель
В мире
Изображение к статье: Осина тянулась к опере и балету.
Наша Латвия
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео